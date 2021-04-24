Avcı, Alioski’yi çok istiyor

Trabzonspor, Leeds ile sözleşmesi bitecek Makedon sol bekle görüşmeleri hızlandırdı. Avcı’nın da istediği transfer için 1 milyon Euro imza parası ise işleri karıştırdı
Trabzonspor'da teknik ekibin talebi doğrultusunda transfer gündemine giren sol bek Ezgjan Alioski için görüşmeler tüm hızıyla devam ediyor. Leeds United ile sözleşmesi sezon sonu bitecek 29 yaşındakifutbolcu için yapılantemaslarda menajer sorunuortaya çıktı. Oyuncunun İsviçreli menajeri ilk etapta 1 milyon Euro imza parası talep etti. Alioski için imzaparasını yüksek bulan yönetim,kontrata farklı bonuslareklenebileceğini belirtti.
Rakamsal olarak bütçeyi aşmama noktasında kararlı olan bordo-mavili yönetimin, Alioski dışında yine Premier Lig'den bir sol bekle daha temas halinde olduğu da ifade edildi.
PARMAK KARARI SALI GÜNÜ
ABDULKADIR Parmak'ın disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı kalması gündeme oturdu. Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Karagümrük maçı sonrası konuyu değerlendirelim" derken Parmak'ın menajeri de yönetimle görüşmek için Trabzon'da bulunuyor. Taraflar salı günü bir araya gelecek.