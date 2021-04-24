Beşiktaş - Antalyaspor maçındaki penaltı pozisyonu tartışma yarattı!

Süper Lig'de zirve yarışında mücadele eden Galatasaray ve Beşiktaş, bu akşam aynı saatte sahaya çıktı. Son 2 haftada kritik puanlar kaybeden Beşiktaş, şampiyonluk yolunda yeniden galibiyet almak adına Kayserispor karşısına mutlak 3 puan için çıktı.
Vincent Aboubakar, Welinton, Cenk Tosun, Larin gibi birçok önemli futbolcusundan yoksun olan Beşiktaş, karşılaşmaya forvette Gökhan Töre ile başladı. Düşme hattında mücadele veren Kayserispor, maçın henüz 2'inci dakikasında Beşiktaş'a penaltı yaptı.
Gökhan Töre'nin ceza sahası içerisinde yerde kaldığı pozisyonun ardından hakem Cüneyt Çakır, penaltı noktasını gösterirken, Rachid Ghezzal'ın kullandığı penaltıyla Beşiktaş 1-0 öne geçti.
"PENALTI DEĞİL"
Özellikle sosyal medyada büyük tartışma yaratan pozisyonun ardından eski Beşiktaşlı ve yorumcu Nihat Kahveci, pozisyon hakkındaki görüşlerini dile getirdi.
Nihat Kahveci, "19 dakikada ne maç oluyor Beşiktaş maçı. Penaltı dışında. Bence penaltı değil." diyerek Beşiktaş'ın kazandığı penaltı pozisyonu için paylaşım yaptı.