Son dakika: Beşiktaş-Kayseri maçı sonrası Emre Kocadağ konuştu! "Fenerbahçe..."
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Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, evinde Kayserispor'u 3-1 mağlup ederek zirve yolunda önemli bir 3 puan aldı. Mücadelenin ardından siyah beyazlı kulübün asbaşkanı Emre Kocadağ, sert açıklamalarda bulundu. Karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır'ı eleştiren Kocadağ, "Cüneyt Çakır kaliteli bir hakem ancak bugün kalitesine yakışmayan bir maç yönetti" ifadelerini kullandı. Şampiyonluk yolunda rakiplerine ithafen, "Biz onlara arefeyi gösterdik ancak bayramı göstermeyeceğiz" diyen Kocadağ, Fenerbahçe kulübüne "Sessizliğe büründüler" diyerek tepki gösterdi. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri!