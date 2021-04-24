Son dakika: Antalyaspor - Galatasaray maçında o pozisyon maça damga vurdu! Hakeme böyle bağırdı...

"NASIL KIRMIZI KART DEĞİL?"

Pozisyonun ardından bir süre yerde kalan Şener Özbayraklı, daha sonra ayağa kalkarak Mete Kalkavan'a itiraz etti. SABAH Spor'un edindiği bilgiye göre, Şener Özbayraklı hakeme şöyle itirazta bulundu:

"Nasıl kırmızı kart değil hocam? Şimdi seni VAR'dan çağırmadılar mı?"

Şener Özbayraklı'nın itirazları sonucunda kararını değiştirmeyen Mete Kalkavan, oyunu devam ettirdi.