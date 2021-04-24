Son dakika: Antalyaspor - Galatasaray maçında o pozisyon maça damga vurdu! Hakeme böyle bağırdı...

Süper Lig'in 37. haftasında Antalyaspor, kendi evinde Galatasaray'ı ağırladı. Maçın ilk yarısında bol pozisyona giren Galatasaray, Antalyaspor'un tecrübeli kalecisi Boffin'i geçemedi ve devreye 0-0 eşitlikle girildi.
Antalyaspor maçından önce üst üste puan kayıplarının yaşandığı haftaları atlatarak Göztepe deplasmanında 3-1 galip dönen Galatasaray, geçtiğimiz hafta İstanbul'da oynanan maçta Trabzonspor'a karşı beraberliği son dakikada almıştı.
Zirve yarışında avantajını kaybeden ve yeniden ortak olmak isteyen Galatasaray, Antalyaspor maçının ilk yarısında gol bulmak için adeta savaştı ancak Boffin izin vermedi.
İlk yarıda 12 şut çeken Galatasaray, 5 şutta kaleyi buldu. İlk yarının son anlarında Halil Dervişoğlu'nun girdiği net pozisyonlar saç baş yoldurttu. Maçın ilk yarısına damga vuran an ise Şener Özbayraklı ve Podolski arasında yaşandı.
İlk yarıda 26. dakika oynanırken Podolski ile bir ikili mücadeleye giren Şener Özbayraklı, rakibinin bileğine basmasıyla yerde kaldı. Pozisyonun ardından sarı kart gören Podolski için kararı beğenmeyen Şener, hakem Mete Kalkavan'a itiraz etti.
"NASIL KIRMIZI KART DEĞİL?"
Pozisyonun ardından bir süre yerde kalan Şener Özbayraklı, daha sonra ayağa kalkarak Mete Kalkavan'a itiraz etti. SABAH Spor'un edindiği bilgiye göre, Şener Özbayraklı hakeme şöyle itirazta bulundu:
"Nasıl kırmızı kart değil hocam? Şimdi seni VAR'dan çağırmadılar mı?"
Şener Özbayraklı'nın itirazları sonucunda kararını değiştirmeyen Mete Kalkavan, oyunu devam ettirdi.
GALATASARAY'DA 5 DEĞİŞİKLİK
Süper Lig'in 37. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olan Galatasaray, son maçına göre 5 değişiklikle sahaya çıktı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ligde geçen hafta Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ilk 11'ine göre 5 değişiklikle takımını Antalyaspor karşısında sahaya sürdü.
Son 8 maçın sadece 2'sini kazanan sarı kırmızılı ekipte geçen hafta forma giyen Luyindama, Saracchi, Taylan Antalyalı, Feghouli ve Babel'in yerine Donk, Ömer Bayram, Etebo, Emre Akbaba ve Halil Dervişoğlu forma giydi.
DONK, GALATASARAY FORMASIYLA 150. MAÇINA ÇIKTI
Antalyaspor maçına ilk 11'de başlayan Ryan Donk, Galatasaray formasıyla 150. maçına çıktı.
Surinam asıllı Hollandalı futbolcu Galatasaray'da 106 Süper Lig, 12 Şampiyonlar Ligi, 4 Avrupa Ligi, 26 Türkiye Kupası ve 2 Türkiye Süper Kupası maçına çıktı.
Donk, bu maçlarda 8 gol attı.
Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, "Galatasaray formasıyla 150. müsabakasını oynayan futbolcumuzu tebrik ediyoruz." denildi.
ANTALYASPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK
Fraport TAV Antalyaspor'da ise geçen hafta Atakaş Hatayspor karşısında ilk 11'de forma giyen Ali Eren İyican, Doğukan Sinik ve Hakan Özmert, teknik direktör Ersun Yanal tarafından yedek kulübesine çekildi.
Yanal, bu oyuncuların yerine Kudriashov, Bünyamin Balcı ve Ufuk Akyol'a şans verdi. Karşılaşma öncesinde, hayatını kaybeden Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Tuncay Becedek için saygı duruşunda bulunuldu.