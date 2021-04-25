1 dakika bile olsa savaşanı oynatırım

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, galip gelmenin şehre, camiaya ve oyuncu grubuna iyi geldiğini ifade etti. Tecrübeli teknik adam şöyle devam etti: "Maç öncesi topun onlarda kalacağını biliyorduk. Seni tuzağa çekip geniş alanda yakalamak istiyorlar. Bazen geçiş, bazen set oynayabilen bir takım olmamız lazımdı. Biz bunu sabırlı bir şekilde oynadık. İlk devre de oyunu kopartabilirdik. Taktik disipline uymak beni inanılmaz mutlu etti. Trabzonspor camiası, yapısı, ruhu gelenekleriyle büyük camiadır. Çalışan teknik adamlar, bizler, yöneticiler ve oynayan oyuncular için bu camiada bulunmak, yer almak çok büyük fırsattır. Ben forması için 1 dakika bile olsa bütün gücüyle, niyeti ve performansıyla oynayacak, savaşacak oyuncularla çalışmayı tercih ederim."