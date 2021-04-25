Finalleri iyi beceriyoruz! yarışın içindeyiz

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, sonuna kadar yarışta olacaklarını söyledi. İlk kez coşkulu ve istekli oyun oynadıklarını belirten deneyimli teknik adam şöyle devam etti: "Oyunun başından itibaren planladığımız baskıyı sonuna kadar götürebildik. Hem rakibi oynatmadık hem de biz oynadık. Takımın dinamizmide buna müsaitti.Dominant bir oyunoynadık. 6-3-1 dizilişi ile oynayan bir takımı açmak hiç kolay değil. Podolski'nin kırmızı kartıilk pozisyonda nasıl verilmez! Emre, bunun dörtte biri kadar yaptığı müdahale ile Alanya'da yine Zorbay hocaya takılmıştık, burada da VAR'daydı. G.Saray finalleriiyi becermiştir. Yarışıniçindeyiz. Sonuna kadargideceğiz."