Finalleri iyi beceriyoruz! yarışın içindeyiz

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, sonuna kadar yarışta olacaklarını söyledi. İlk kez coşkulu ve istekli oyun oynadıklarını belirten deneyimli teknik adam şöyle devam etti: "Oyunun başından itibaren planladığımız baskıyı sonuna kadar götürebildik. Hem rakibi oynatmadık hem de biz oynadık.6-3-1 dizilişi ile oynayan bir takımı açmak hiç kolay değil.Emre, bunun dörtte biri kadar yaptığı müdahale ile Alanya'da yine Zorbay hocaya takılmıştık, burada da VAR'daydı.