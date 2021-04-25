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Giriş Tarihi: 25.4.2021

Finalleri iyi beceriyoruz! yarışın içindeyiz

Finalleri iyi beceriyoruz! yarışın içindeyiz
G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, sonuna kadar yarışta olacaklarını söyledi. İlk kez coşkulu ve istekli oyun oynadıklarını belirten deneyimli teknik adam şöyle devam etti: "Oyunun başından itibaren planladığımız baskıyı sonuna kadar götürebildik. Hem rakibi oynatmadık hem de biz oynadık. Takımın dinamizmi de buna müsaitti. Dominant bir oyun oynadık. 6-3-1 dizilişi ile oynayan bir takımı açmak hiç kolay değil. Podolski'nin kırmızı kartı ilk pozisyonda nasıl verilmez! Emre, bunun dörtte biri kadar yaptığı müdahale ile Alanya'da yine Zorbay hocaya takılmıştık, burada da VAR'daydı. G.Saray finalleri iyi becermiştir. Yarışın içindeyiz. Sonuna kadar gideceğiz."

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Finalleri iyi beceriyoruz! yarışın içindeyiz
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