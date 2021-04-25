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Giriş Tarihi: 25.4.2021 13:40 Son Güncelleme: 25.4.2021 14:52

Malatya'da ilk gol geldi! Adem Büyük...

Malatya'da ilk gol geldi! Adem Büyük...

'in 37. haftasında ligde kalma mücadelesi veren iki takımın maçında , Ankaragücü'nü konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem yönetiyor. Yeni Malatyaspor - Ankaragücü maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz... Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında ligde kalma mücadelesi veren iki takımın maçında Yeni Malatyaspor, Ankaragücü'nü konuk ediyor. Bu maç öncesi Yeni Malatyaspor'un 37 puanı bulunurken Ankaragücü ise 38 puana sahip. Karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetiyor.

Yeni Malatyaspor - Ankaragücü maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

YENİ MALATYASPOR - ANKARAGÜCÜ | CANLI ANLATIM

YENİ MALATYASPOR 1-0 ANKARAGÜCÜ

55' Adem Büyük

İLK YARIDAN DAKİKALAR

3. dakikada Voca'nın pasıyla ceza sahası içinde buluşan Alper Potuk'un vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

6. dakikada Endri Çekici'nin sol kanattan ceza sahası içerisine yaptığı ortayla buluşan Lobjanidze'nin vuruşunu kaleci Ertaç Özbir iki hamlede kontrol etti.

34. dakikada Kitsiou'nun ceza sahası içerisinden vuruşu direkten döndü. Dönen topu tamamlamak isteyen Endri Çekici'nin vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

36. dakikada Zeki Yavru'nun sol ceza sahası yanından kullandığı serbest vuruşta top kalenin üstünden auta çıktı.

42. dakikada Adem Büyük'ün pasıyla buluşan Fofana'nın vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Korcan Çelikay kornere çeldi.

43. dakikada Karim Hafez'in sol kanattan kullandığı korner atışına iyi yükselen Kubilay Kanatsızkuş'un kafa vuruşu direkten döndü. Dönen topu tamamlamak isteyen Fofana'nın vuruşunda top üstten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Issam, Semih, Hadebe, Hafez, Zeki, Ahmed, Mustafa, Fofana, Kubilay, Adem

Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Pazdan, Kulusic, Pinto, İbrahim, Voca, Endri Çekici, Alper, Saba, Paintsil

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Malatya'da ilk gol geldi! Adem Büyük...
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