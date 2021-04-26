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Giriş Tarihi: 26.4.2021

Kendi parasını çıkardı!

MEHMET ÖZCAN
Kendi parasını çıkardı!

Mostafa Mohamed, golleriyle 10.8 milyon TL bonusu kulübün kasasına kazandırdı. Zamalek’e de ödenecek 2 milyon dolarlık kiralama bedelinin yarısından fazlasını Galatasaray’a getirdi

Göztepe maçı öncesinde Koronavirüs'e yakalanan Mostafa Mohamed 10 gün ayrı kaldığı takımına Antalya'da kavuştu. Üst üste 3 test negatif verdikten sonra karantinası cumartesi sabahı biten Mısırlı yıldız, maça saatler kala Antalya'ya geldi. Takım arkadaşlarıyla statta bir araya gelen Mohamed, 0-0'a kilitlenen maçta attığı golle Aslan'ı zirve yarışında tuttu. Mısırlı santrfor, takımına ligde 8 puan kazandırdı. F.Bahçe ve Antalya deplasmanları ile Erzurum maçında attığı gollerle skoru belirleyen 23 yaşındaki oyuncu, Kasımpaşa karşısında da son dakikadaki penaltısıyla galibiyeti getirmişti. Mohamed'in bu 4 maçta tabelayı tek başına değiştirmesi sayesinde TFF'den 10.8 milyon TL bonus alan G.Saray, Mısır kulübü Zamalek'e ödeyeceği 2 milyon dolar (16.7 milyon TL) kiralama bedelinin yarısından fazlasını çıkardı.

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