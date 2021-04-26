Kendi parasını çıkardı!

Mostafa Mohamed, golleriyle 10.8 milyon TL bonusu kulübün kasasına kazandırdı. Zamalek’e de ödenecek 2 milyon dolarlık kiralama bedelinin yarısından fazlasını Galatasaray’a getirdi
Göztepe maçı öncesinde Koronavirüs'e yakalanan Mostafa Mohamed 10 gün ayrı kaldığı takımına Antalya'da kavuştu. Üst üste 3 test negatifverdikten sonra karantinasıcumartesi sabahı bitenMısırlı yıldız, maça saatler kala Antalya'ya geldi. Takım arkadaşlarıyla statta bir araya gelen Mohamed, 0-0'a kilitlenen maçta attığı golle Aslan'ı zirve yarışında tuttu. Mısırlı santrfor,takımına ligde 8puan kazandırdı. F.Bahçe ve Antalya deplasmanları ile Erzurum maçında attığı gollerle skoru belirleyen 23 yaşındaki oyuncu, Kasımpaşa karşısında da son dakikadaki penaltısıyla galibiyeti getirmişti. Mohamed'in bu 4 maçta tabelayıtek başına değiştirmesisayesinde TFF'den10.8 milyon TL bonusalan G.Saray, Mısır kulübü Zamalek'e ödeyeceği 2 milyon dolar (16.7 milyon TL) kiralama bedelinin yarısından fazlasını çıkardı.