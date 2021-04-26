Transferi Ghezzal bitirecek!

Beşiktaş yönetimi, takım şampiyonluğa koşarken diğer yandan da transfer mesaisini sürdürüyor. Siyahbeyazlılar, lig bitmeden Rachid Ghezzal'ın bonservisini almak istiyor. 28 yaşındaki oyuncu için, kulübü Leicester City'ninyanıtına rağmen işi riske atmak istemeyen Beşiktaş yönetimi, İngiliz ekibiyle temasları sıklaştırdı ve bonservis pazarlığına girişti.Bu sezon attığı 4 golün yanı sıra, 15 asistle de harikalar yaratan Cezayirli sağ kanat için Beşiktaş yönetimi 5 milyon Euro'yu gözden çıkardı.Leicester ile sadece 1 sezon daha sözleşmesi bulunan Ghezzal'ın da Beşiktaş'ta kalmak istemesi bu transferin çözümündeki önemli detaylardan biri olacak. Siyah-beyazlılarda ikinci baharını yaşayan, hem kulüp kariyerinde çıkışa geçen hem deBeşiktaş'ta kalmak istediğini hem menajerine hem de Leicester City'ye de iletmiş durumda.maçında 37. dakikada gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşen Rosier'in ardından bu bölgede Necip Uysal'ın oynaması planlanıyordu. Ancak deneyimli oyuncunun da 50. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı hale gelmesi hesapları değiştirdi.26 yaşındaki oyuncu Rize karşısında sağ bekte olacak.FİKSTÜRyoğunluğu ile birlikte oyuncularda sakatlıklar artarken, teknik heyet takıma bir gün izin verdi. Süper Lig'de hafta içi maçları da olacağı için futbolcularından evden çıkmadan pazar izni yapmalarını isteyen Sergen Yalçın,uyarısında bulundu. Siyah-beyazlılar, çarşamba günü oynayacağı Ç.Rize maçı hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla başlayacak veSİYAH-beyazlılarda Larin'in santrfor oynadığı maçlarda hücumda göze çarpan etkisizlik, sakatlıktan dönmeye hazırlanan Kanadalı oyuncunun durumunu da sorgulattı. Son 6 mücadelede 3 galibiyet alan Beşiktaş'ta bu maçların hiçbirinde Larin forvet oynamazken, geriye kalan 1 mağlubiyet ve iki beraberlikte takımın ileri ucunda 26 yaşındaki oyuncu yer alıyordu.SIYAH-BEYAZLI formayla A Takım'da 12. sezonunu geçiren Necip Uysal, bu sezon yaptıklarıyla taraftarın gönlüne girmeyi başardı. Sezon başında yönetimin maaş indirimi teklifine ilk olumlu cevabı 30 yaşındaki futbolcu vermişti ve. Atiba'nın ardından kaptanlığa yeniden dönen Necip, takımın da jokeri oldu.