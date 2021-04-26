Transferi Ghezzal bitirecek!

Kartal 5 milyon Euro önerdi, İngilizler 7 milyon Euro istedi. Yıldız oyuncu ise devreye girerek kulübünden fiyat düşürmesini talep edecek
Beşiktaş yönetimi, takım şampiyonluğa koşarken diğer yandan da transfer mesaisini sürdürüyor. Siyahbeyazlılar, lig bitmeden Rachid Ghezzal'ın bonservisini almak istiyor. 28 yaşındaki oyuncu için, kulübü Leicester City'nin "Sezon sonugörüşelim" yanıtına rağmen işi riske atmak istemeyen Beşiktaş yönetimi, İngiliz ekibiyle temasları sıklaştırdı ve bonservis pazarlığına girişti.
LEİCESTER İLE 1 YIL DAHA KONTRATI VAR
Bu sezon attığı 4 golün yanı sıra, 15 asistle de harikalar yaratan Cezayirli sağ kanat için Beşiktaş yönetimi 5 milyon Euro'yu gözden çıkardı. İngilizler'in 7 milyon Euro ısrarınınise başarılı oyuncunun tavrıylakırılacağına inanılıyor. Leicester ile sadece 1 sezon daha sözleşmesi bulunan Ghezzal'ın da Beşiktaş'ta kalmak istemesi bu transferin çözümündeki önemli detaylardan biri olacak. Siyah-beyazlılarda ikinci baharını yaşayan, hem kulüp kariyerinde çıkışa geçen hem de yıllar sonraCezayir Milli Takımı'na dönen 28yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'ta kalmak istediğini hem menajerine hem de Leicester City'ye de iletmiş durumda.
RİZE MAÇINDA SAĞ BEK DORUKHAN'IN KAYSERI maçında 37. dakikada gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşen Rosier'in ardından bu bölgede Necip Uysal'ın oynaması planlanıyordu. Ancak deneyimli oyuncunun da 50. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı hale gelmesi hesapları değiştirdi. Çarşamba günü oynanacakÇ.Rize maçı için bu mevkiyeDorukhan Toköz yazılmışdurumda. 26 yaşındaki oyuncu Rize karşısında sağ bekte olacak.
TÜM TAKIMA 'EVDEN ÇIKMAYIN' UYARISI
FİKSTÜRyoğunluğu ile birlikte oyuncularda sakatlıklar artarken, teknik heyet takıma bir gün izin verdi. Süper Lig'de hafta içi maçları da olacağı için futbolcularından evden çıkmadan pazar izni yapmalarını isteyen Sergen Yalçın, 'Dinlenin' uyarısında bulundu. Siyah-beyazlılar, çarşamba günü oynayacağı Ç.Rize maçı hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla başlayacak ve ikiidmanla deplasmana gitmiş olacak.
KAYIPLARDA LARİN VAR!
SİYAH-beyazlılarda Larin'in santrfor oynadığı maçlarda hücumda göze çarpan etkisizlik, sakatlıktan dönmeye hazırlanan Kanadalı oyuncunun durumunu da sorgulattı. Son 6 mücadelede 3 galibiyet alan Beşiktaş'ta bu maçların hiçbirinde Larin forvet oynamazken, geriye kalan 1 mağlubiyet ve iki beraberlikte takımın ileri ucunda 26 yaşındaki oyuncu yer alıyordu. Ağrıları olduğu içinKayserispor maçında görev alamayanLarin'in, Ç.Rize deplasmanında dönüşühalinde teknik direktör Sergen Yalçın'ınnasıl bir yol izleyeceği merak konusu.
NECİPGÖNÜLLERİFETHETTİ
SIYAH-BEYAZLI formayla A Takım'da 12. sezonunu geçiren Necip Uysal, bu sezon yaptıklarıyla taraftarın gönlüne girmeyi başardı. Sezon başında yönetimin maaş indirimi teklifine ilk olumlu cevabı 30 yaşındaki futbolcu vermişti ve 1.2 milyon Euroolan yıllık ücretini 400 binEuro'ya düşürmeyi kabuletmişti. Atiba'nın ardından kaptanlığa yeniden dönen Necip, takımın da jokeri oldu. Bu sezon 4 ayrı mevkide formagiyen başarılı orta saha, Kayserispormaçında da Atiba'nın yerine ilk 11'deforma giyip siyah-beyazlı taraftarlarınsosyal medyada övgülerini aldı.