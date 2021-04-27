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Giriş Tarihi: 27.4.2021 15:51

'dan , ve açıklaması! 'Oyuncularımız mağdur edildi...'

Gaziantep FK'dan Günay Güvenç, Enver Cenk ve Bilal Başacıkoğlu açıklaması! 'Oyuncularımız mağdur edildi...'

'dan bahis iddialarıyla ilgili açıklam geldi! Adli yargılamanın devam ettiğini ifade eden , oyuncularının bahis oynamadığını aksine mağdur edildiklerini vurguladı. , Şahin ve bugünden itibaren takımlarıyla çalışmalara başlayacak. İşte Gaziantep FK tarafından yapılan açıklamanın tamamı...

Geçtiğimiz hafta Günay Güvenç, Enver Cenk Şahin ve Bilal Başacıkoğlu ani bir kararla kadro dışı bırakılmıştı. Bir televizyon kanalında bahis şikesi yapıldığı iddia edilmişti. Gaziantep FK, üç oyuncusuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Oyuncularının suça karışmaktan öte mağdur edildiklerini ifade eden Gaziantep FK, adli yargılamanın sürdüğünü vurguladı.

İŞTE GAZİANTEP FK'NİN AÇIKLAMASI!

'Kulübümüzde forma giyen üç futbolcumuzla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde bazı basın kuruluşlarında çıkan iddiaları üzüntüyle takip ettik. Bu iddiaların ardından futbolcularımızdan, kulübümüz olarak savunmalarını talep etmiş olup, kendileri de gerekli bilgi ve belgelerini kulübümüze sunmuşlardır.

Bu yaşanılan gelişmelerin ardından futbolcularımız, savcılığa giderek gerekli şikayetlerde bulunmuşlardır. Tarafımıza ve adli makamlara sunulan belge ve bilgiler ışığında, kulübümüzce oluşan kanaat futbolcularımızın, bir suça karışmaktan öte mağdur edildikleri yönündedir. Basında aleyhlerine çıkan haberler tüm bu olaylara ilave olarak mağduriyetlerini daha da arttırmaktadır.

Gaziantep Futbol Kulübü olarak, bu iddiaların hemen ardından yönetim kurulumuz toplanarak, hem iddialara konu olan oyuncularımızı hem de takımımızı koruma amacıyla ve savunmaları tarafımıza ulaşana kadar geçtiğimiz gün oynanan BB Erzurumspor maçı kadrosuna alınmaması kararlaştırılmıştır.

Ancak elde edilen gerekli belge ve bilgiler ışığında yönetim kurulumuz, oyuncularımızın bu olaylar üzerinden daha fazla yıpratılmaması gerektiğini düşünerek, adli makamlara taşınan bu olayın ardından futbolcularımızın bugünden itibaren takımla birlikte çalışmalara başlayacağını ve maç kadrosuna alınmalarının herhangi bir sorun teşkil etmeyeceğini kararlaştırmıştır.

Olayla ilgili adli makamlarımızın yanı sıra, Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde araştırmalar sürmeye devam edecektir.

Gaziantep Futbol Kulübü olarak; bu olayın bir an önce tüm gerçekleriyle gün yüzüne çıkacağına inanıyoruz.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.'

Gaziantep Futbol Kulübü Yönetim Kurulu

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Gaziantep FK'dan Günay Güvenç, Enver Cenk ve Bilal Başacıkoğlu açıklaması! 'Oyuncularımız mağdur edildi...'
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