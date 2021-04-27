Gaziantep FK'dan Günay Güvenç, Enver Cenk ve Bilal Başacıkoğlu açıklaması! 'Oyuncularımız mağdur edildi...'

Geçtiğimiz hafta Günay Güvenç, Enver Cenk Şahin ve Bilal Başacıkoğlu ani bir kararla kadro dışı bırakılmıştı. Bir televizyon kanalında bahis şikesi yapıldığı iddia edilmişti. Gaziantep FK, üç oyuncusuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Oyuncularının suça karışmaktan öte mağdur edildiklerini ifade eden Gaziantep FK, adli yargılamanın sürdüğünü vurguladı.

İŞTE GAZİANTEP FK'NİN AÇIKLAMASI!

'Kulübümüzde forma giyen üç futbolcumuzla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde bazı basın kuruluşlarında çıkan iddiaları üzüntüyle takip ettik. Bu iddiaların ardından futbolcularımızdan, kulübümüz olarak savunmalarını talep etmiş olup, kendileri de gerekli bilgi ve belgelerini kulübümüze sunmuşlardır.

Bu yaşanılan gelişmelerin ardından futbolcularımız, savcılığa giderek gerekli şikayetlerde bulunmuşlardır. Tarafımıza ve adli makamlara sunulan belge ve bilgiler ışığında, kulübümüzce oluşan kanaat futbolcularımızın, bir suça karışmaktan öte mağdur edildikleri yönündedir. Basında aleyhlerine çıkan haberler tüm bu olaylara ilave olarak mağduriyetlerini daha da arttırmaktadır.