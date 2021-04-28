Avcı serumla yetişti

GRIBAL enfeksiyona yakalandığı için Trabzonspor'un önceki gün yaptığı antrenmanda takımın başında yer alamayan teknik direktör Abdullah Avcı'nın kontrol amaçlı yapılan Kovid-19 testleri negatif sonuçlanmıştı.Her ihti male karşı tekrar Koronavirüs testine giren Avcı'nın sonucu yine negatif çıkınca İzmir kafilesinde bordo-mavili ekibin başında yer aldı.LİGDE bir sonraki haftayı bay geçecek olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Göztepe karşılaşması sonrası İstanbul'a gidecek. Oyuncularına da 4 gün izin verecek olan tecrübeli çalıştırıcı, burada hem ailesi ile bir araya gelecek hem de yöneticilerle transfer zirvesi yapacak. Transfer sürecinde bizzat rol alan Avcı, kendi yaptığı görüşmelerle ilgili yöneticileri detaylı bir şekide bilgilendirecek.