DÜNYA YILDIZLARI YOLDA: HAALAND, AGUERO...

5 isimden oluşan heyecan verici bir transfer listesini hazırlayan Laporta ve ekibi, bu isimlerle fırtınalar estiren yeni bir Barcelona'nın kurulmasının adımlarını atacak. El Mundo Deportivo gazetesi; Erling Haaland, Sergio Agüero, David Alaba, Eric Garcia ve Memphis Depay'ı hedef aldığını belitti. Hepsinin bir anda transfer olmasının zor olacağı ancak Messi'nin tekrar özlenen günlerine dönmesinin birkaç transferle bu kapıyı açacağı planlanıyor.