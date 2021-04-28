Futbolda sezon sonu yaklaşırken Barcelona'nın dünya yıldızı Lionel Messi'nin de takımda kalıp kalmayacağı merak ediliyor. Geçen yaz transfer döneminde takımdan kopma durumuna gelen fakat sonra bir sezon daha Barcelona'da kalacağını ifade eden Lionel Messi'nin sözleşmesi bu sezon sonunda sona eriyor.
PSG MESSİ İÇİN DEVREDE!
Barcelona'da yeniden başkan olan Joan Laporta'nın Messi'yi Barcelona'da tutmak adına çalışırken diğer yandan Paris Saint-Germain de Arjantinli yıldızın peşinde. Avrupa'nın en pahalı transferlerini yapan takımlarında başında gelen PSG'nin Messi'ye teklif götürdüğü iddia edildi.
PSG'DEN MESSİ'YE 2+1 SÖZLEŞME TEKLİFİ
Messi için devreye girdiği iddia edilen PSG'nin yıldız oyuncuya bir sözleşme teklif ettği ifade edildi. TNT Sports'un haberine göre, Paris Saint-Germain, Lionel Messi'ye 2+1 yıllık olacak şekilde 3 yıllık bir teklifte bulunacağı açıklandı. Yapılan ücret teklifinin henüz netleşmediği fakat PSG'nin yapacağu flaş teklifin 'rakipsiz' olacağı ifade edildi.
PSG, NEYMAR VE MBAPPE YANINA MESSİ'Yİ İSTİYOR
PSG, Şampiyonlar Ligi'nde önce Barcelona'yı daha sonra çeyrek finalde Bayern Munih'i eleyerek büyük bir başarı elde etti. PSG geçen sene Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Munih'e mağlup olarak kupayı kıl payı kaçırmıştı. Fakat bu sene hedef Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu. PSG gelecek sezon için de kadrosunu güçlü tutmak adına Neymar ve Mbappe'nin yanına Messi'yi getirmek istiyor.
JOAN LAPORTA MESSİ'Yİ TAKIMDA TUTMAK İÇİN ÇABA SARF EDİYOR
İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Barcelona ve Messi'nin yeni sözleşmesindeki detayları aktardı. Schira, Joan Laporta'nın Messi ile yola devam etmeyi istediği ve oyuncunun menajeri olan babasıyla bir görüşme yapacağını söyledi. Yeni sözleşme kararından sonra Messi'nin babası, Barcelona yönetimiyle yeni sözleşme görüşmelerine hazır olduğunu belirtti. Tarafların yakın zamanda masaya oturması bekleniyor.
DÜNYA YILDIZLARI YOLDA: HAALAND, AGUERO...
5 isimden oluşan heyecan verici bir transfer listesini hazırlayan Laporta ve ekibi, bu isimlerle fırtınalar estiren yeni bir Barcelona'nın kurulmasının adımlarını atacak. El Mundo Deportivo gazetesi; Erling Haaland, Sergio Agüero, David Alaba, Eric Garcia ve Memphis Depay'ı hedef aldığını belitti. Hepsinin bir anda transfer olmasının zor olacağı ancak Messi'nin tekrar özlenen günlerine dönmesinin birkaç transferle bu kapıyı açacağı planlanıyor.
JOAN LAPORTA İLE YÜKSELİŞE GEÇEN BARCELONA...
Sezona mali krizler ve sportif başarısızlıklarla giren Barcelona, yeni başkan Joan Laporta ile yükselişe geçti. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde PSG'ye elenmesine rağmen La Liga'da alınan üst üste galibiyetlerle şampiyonluk yarışına ortak olan Barcelona, geçtiğimiz günlerde de İspanya Kral Kupasını bir kez daha müzesine götürdü.
Yeni sezonda eksik gördüğü 9 oyuncunun takımdan gönderilmesini isteyen Koeman, yönetime gönderilecek oyuncuların listesini verdi. Kulübün mali durumunun da dengelenmesi için satılmasını istediği 9 oyuncudan iyi bir gelir elde etmeyi planlayan Barcelona, düşük maliyetli oyuncuları kadrosuna katarak yola devam edecek.
İşte Ronald Koeman'ın takımdan gönderilmesini istediği 9 isim...
PHİLİPPE COUTİNHO
Bu sezon sakatlığından ötürü sezonu kapatan Coutinho'nun, yeni sezonda Barcelona'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Coutinho, 2018 yılında Barcelona'ya transfer olmuştu.
MARTİN BRAİTHWAİTE
Son dönemde Barcelona'nın en çok eleştirilen transferlerinden birisi olan Braithwaite için Barcelona rüyası sona eriyor. Bu sezon 7 gol atan golcü oyuncuyu Koeman yeni sezonda kadroda düşünmüyor.
SAMUEL UMTİTİ
Bu sezon yalnızca 13 maçta forma şansı olan Umtiti, takımdan gönderilecek isimlerin arasında yer alıyor.
OUSMANE DEMBELE
Takımdan gönderilmesi beklenen isimler arasında en çok soru işareti yer alan Dembele, Barcelona yönetimiyle yeni sözleşme imzalamadığı takdirde sezon sonunda gönderilecek. Dembele'nin İngiltere ve İtalya'dan taliplerinin olduğu söyleniyor.
MİRALEM PJANİC
Ronald Koeman'ın orta sahada Liverpool'un Hollandalı yıldızı Wijnaldum'u istemesi nedeniyle sezon başında transfer edilen Pjanic'in de takımdan gönderilmesi bekleniyor.
SERGİ ROBERTO
Sağ bek pozisyonunda Sergino Dest'in etkili performansı ve genç oyuncu Oscar Mingueza'nın kendini göstermesiyle birlikte Roberto'nun kadroda kendine yer bulabilmesi zor gözüküyor.
JUNİOR FİRPO
Avrupa'nın birçok kulübünden transfer teklifi aldığı söylenen Firpo'nun sezon sonunda takımdan ayrılacağı belirtiliyor.
CARLES ALENA / MATHEUS FERNANDES
Barcelona'da geleceği olmayan son isimler ise Alena ve Fernandes olarak belirtildi.