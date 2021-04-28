Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Chelsea, dün akşam Real Madrid'e konuk oldu. Pulusic'in golüyle 1-0 öne geçen Chelsea, Benzema'nın harika golüne engel olamadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi. Timo Werner'in kaçırdığı goller maça damga vururken bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 6 gol atan ve Ronaldo ile Messi'yi geride bırakan Giroud, oyuna dahil olmadı. Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri de gelmeye devam ediyor.
SON DAKİKA: FENERBAHÇE İÇİN ŞAMPİYON FORVET İDDİASI!
GOAL'in haberine göre Fransızların dünya şampiyonu golcüsü Olivier Giroud, sezon sonunda Chelsea'dan ayrılacak. 36 yaşındaki golcünün sözleşmesi bu sezon sonunda sona eriyor. Chelsea ile sözleşmesini uzatmayacak Giroud ile Avrupa'nın köklü ekipleri de ilgileniyor.
Samatta ve Cisse hayal kırıklığının ardından başarılı bir golcüyü kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Olivier Giroud ile yakından ilgileniyor. Giroud, 2018 Dünya Kupası'nda Fransa ile şampiyonluğa uzanmıştı. Kariyerinde Arsenal de olan golcü futbolcuyu aynı zamanda Juventus da istiyor. EY
GİROUD BU SEZON RONALDO VE MESSİ'Yİ GERİDE BIRAKTI!
Chelsea ile sözleşme uzatmayacak Olivier Giroud'un kulübüyle sözleşmesi bu sezon sona eriyor! 30 Haziran 2021'de Fransız golcünün sözleşmesi bitiyor. Giroud, Fransa'nın kazandığı dünya kupası kadrosunda da yer alıyordu. Giroud'un stili Süper Lig'e oldukça uygun.
HEM MİLAN HEM JUVENTUS DA İSTİYOR!
Giroud transferinde Fenerbahçe'nin en büyük rakibi Milan ve Juventus! Morata'nın alternatifini arayan Juventus, Giroud ile yakından ilgileniyor. Mandzukic ile yollarını ayıracak Milan da Giroud'u durumunu takip ediyor.
İngiltere basınında yer alan habere göre Fenerbahçe'nin Olivier Giroud operasyonuna Mesut Özil de yardım edecek. Sarı lacivertlilerin golcü transferi için ilk adayı Giroud. Haziran ayında sözleşmesi bitecek Giroud'un Fenerbahçe'ye gelmesi için Mesut Özil de devreye girecek.
Mesut Özil ile Oliver Giroud Arsenal'de uzun süre birlikte oynadılar. İki oyuncunun yakın olduğu ve ara ara görüştüğü de haberde yer alan detaylar arasında yer aldı.
Fransız milli takımının da önemli yıldızları arasında yer alan Giroud, Mesut Özil için olumlu yorumlarda bulunmuştu.
'Mesut Özil'in oyun görüşü kusursuz. Çok basit oynuyor, zor olan şeyleri basit hale getiriyor. Onunla sahada çok iyi anlaşıyoruz. Çok nitelikli bir oyuncu.'
MUCİZE ŞAMPİYONLUĞU GETİRMİŞTİ! BELHANDA AYRINTISI...
Giroud, kariyerine Grenoble takımında başladı. Fransa'da Istres, Eyclub, Tours takımlarında forma giyen golcü oyuncu patlamayı Montpellier ile yaptı.
Eski Galatasaraylı Younes Belhanda ile harika bir uyum yakalayan Giroud, Montpellier'in mucize şampiyonluğunda büyük rol oynamıştı.
Giroud, 2012 sensinde 12 milyon € bonservis bedeliyle Arsenal'a imza attı. Burada 6 sezon top koşturan Fransız golcü 2018 devre arası transfer döneminde Chelsea'nin yolunu tuttu.
Olivier Giroud, 2018 Dünya Kupası'nda da Fransa'nın şampiyon kadrosunda yer aldı.