HEM MİLAN HEM JUVENTUS DA İSTİYOR!

Giroud transferinde Fenerbahçe'nin en büyük rakibi Milan ve Juventus! Morata'nın alternatifini arayan Juventus, Giroud ile yakından ilgileniyor. Mandzukic ile yollarını ayıracak Milan da Giroud'u durumunu takip ediyor.