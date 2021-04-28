Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe'ye dünya şampiyonu forvet! İngiltere'den müjde gibi haber geldi
Giriş Tarihi: 28.4.2021 14:38 Son Güncelleme: 28.4.2021 14:46

: 'ye dünya şampiyonu forvet! İngiltere'den müjde gibi haber geldi

Son dakika: Fenerbahçe'ye dünya şampiyonu forvet! İngiltere'den müjde gibi haber geldi

... Sarı lacivertlilere İngiltere'den iyi haber geldi. Sezon başında , Thiam, Ademi ve Cisse gibi golcüleri kadrosuna katan fakat bu forvetlerden verim alamayan bir yandan şampiyonluk yarışını sürdürürken bir yandan da gelecek sezonun transferlerini planlıyor. Fransızların şampiyon golcüsü 'tan Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Chelsea, dün akşam Real Madrid'e konuk oldu. Pulusic'in golüyle 1-0 öne geçen Chelsea, Benzema'nın harika golüne engel olamadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi. Timo Werner'in kaçırdığı goller maça damga vururken bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 6 gol atan ve Ronaldo ile Messi'yi geride bırakan Giroud, oyuna dahil olmadı. 'den transfer haberleri de gelmeye devam ediyor.

Son dakika: Fenerbahçe'ye dünya şampiyonu forvet! İngiltere'den müjde gibi haber geldi

SON DAKİKA: FENERBAHÇE İÇİN ŞAMPİYON FORVET İDDİASI!

GOAL'in haberine göre Fransızların dünya şampiyonu golcüsü , sezon sonunda Chelsea'dan ayrılacak. 36 yaşındaki golcünün sözleşmesi bu sezon sonunda sona eriyor. Chelsea ile sözleşmesini uzatmayacak Giroud ile Avrupa'nın köklü ekipleri de ilgileniyor.

Son dakika: Fenerbahçe'ye dünya şampiyonu forvet! İngiltere'den müjde gibi haber geldi

ve Cisse hayal kırıklığının ardından başarılı bir golcüyü kadrosuna katmak isteyen , ile yakından ilgileniyor. Giroud, 2018 Dünya Kupası'nda Fransa ile şampiyonluğa uzanmıştı. Kariyerinde Arsenal de olan golcü futbolcuyu aynı zamanda Juventus da istiyor. EY

Son dakika: Fenerbahçe'ye dünya şampiyonu forvet! İngiltere'den müjde gibi haber geldi

GİROUD BU SEZON RONALDO VE MESSİ'Yİ GERİDE BIRAKTI!

Chelsea ile sözleşme uzatmayacak 'un kulübüyle sözleşmesi bu sezon sona eriyor! 30 Haziran 2021'de Fransız golcünün sözleşmesi bitiyor. Giroud, Fransa'nın kazandığı dünya kupası kadrosunda da yer alıyordu. Giroud'un stili Süper Lig'e oldukça uygun.

Son dakika: Fenerbahçe'ye dünya şampiyonu forvet! İngiltere'den müjde gibi haber geldi

HEM MİLAN HEM JUVENTUS DA İSTİYOR!

Giroud transferinde 'nin en büyük rakibi Milan ve Juventus! Morata'nın alternatifini arayan Juventus, Giroud ile yakından ilgileniyor. Mandzukic ile yollarını ayıracak Milan da Giroud'u durumunu takip ediyor.

Son dakika: Fenerbahçe'ye dünya şampiyonu forvet! İngiltere'den müjde gibi haber geldi

İngiltere basınında yer alan habere göre 'nin operasyonuna Mesut Özil de yardım edecek. Sarı lacivertlilerin golcü transferi için ilk adayı Giroud. Haziran ayında sözleşmesi bitecek Giroud'un Fenerbahçe'ye gelmesi için Mesut Özil de devreye girecek.

Son dakika: Fenerbahçe'ye dünya şampiyonu forvet! İngiltere'den müjde gibi haber geldi

Mesut Özil ile Oliver Giroud Arsenal'de uzun süre birlikte oynadılar. İki oyuncunun yakın olduğu ve ara ara görüştüğü de haberde yer alan detaylar arasında yer aldı.

Son dakika: Fenerbahçe'ye dünya şampiyonu forvet! İngiltere'den müjde gibi haber geldi

Fransız milli takımının da önemli yıldızları arasında yer alan Giroud, Mesut Özil için olumlu yorumlarda bulunmuştu.

'Mesut Özil'in oyun görüşü kusursuz. Çok basit oynuyor, zor olan şeyleri basit hale getiriyor. Onunla sahada çok iyi anlaşıyoruz. Çok nitelikli bir oyuncu.'

Son dakika: Fenerbahçe'ye dünya şampiyonu forvet! İngiltere'den müjde gibi haber geldi

MUCİZE ŞAMPİYONLUĞU GETİRMİŞTİ! BELHANDA AYRINTISI...

Giroud, kariyerine Grenoble takımında başladı. Fransa'da Istres, Eyclub, Tours takımlarında forma giyen golcü oyuncu patlamayı Montpellier ile yaptı.

Son dakika: Fenerbahçe'ye dünya şampiyonu forvet! İngiltere'den müjde gibi haber geldi

Eski Galatasaraylı Younes Belhanda ile harika bir uyum yakalayan Giroud, Montpellier'in mucize şampiyonluğunda büyük rol oynamıştı.

Son dakika: Fenerbahçe'ye dünya şampiyonu forvet! İngiltere'den müjde gibi haber geldi

Giroud, 2012 sensinde 12 milyon € bonservis bedeliyle Arsenal'a imza attı. Burada 6 sezon top koşturan Fransız golcü 2018 devre arası transfer döneminde Chelsea'nin yolunu tuttu.

Son dakika: Fenerbahçe'ye dünya şampiyonu forvet! İngiltere'den müjde gibi haber geldi

, 2018 Dünya Kupası'nda da Fransa'nın şampiyon kadrosunda yer aldı.

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Son dakika: Fenerbahçe'ye dünya şampiyonu forvet! İngiltere'den müjde gibi haber geldi
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