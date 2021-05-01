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Giriş Tarihi: 1.5.2021 09:19 Son Güncelleme: 1.5.2021 09:33

'da başkanlık seçimi için adaylar netleşiyor! İşte 'in adaylık listesi...

SPOR SERVİSİ
Galatasaray'da başkanlık seçimi için adaylar netleşiyor! İşte Mustafa Cengiz'in adaylık listesi...

'da yeni başkan 29 Mayıs tarihinde belli olacak. Takımı sert sözlerle eleştiren mevcut başkan tekrar aday olacağını belirtti. Yönetimini büyük ölçüde değiştirerek başkanlığa devam etmeyi düşünen Mustafa Cengiz, camiada ağırlığı bilinen iki ismi ikna etmeye çalışıyor. İşte Mustafa Cengiz'in adaylık listesi...

Seçim tarihi 29 Mayıs olarak açıklanan Galatasaray'da adaylar listelerini 7 Mayıs'a kadar Divan Başkanlığı'na teslim etmek zorunda. Türkiye'de yasakların başlamasıyla Dernekler Masası'ndan kulübe gelecek son yazı bekleniyor.

Yaşanan belirsizliğe rağmen Mustafa Cengiz mesaisine tam gaz devam ediyor. Kulüp çalışanlarının hepsi için izin kağıdı çıkaran Cengiz, başkanlığa devam etmeyi düşünüyor ve yeni liste hazırlıyor.

MUSTAFA CENGİZ'İN YÖNETİMİNDE KİMLER OLACAK?

Başkanın camiada ağırlığı bilinen eski yöneticilerden Haldun Üstünel ve Yiğit Şardan'ı ikna etmeye çalıştığı öğrenildi. Cengiz'in yeni yönetiminde Levent Karadeniz, Ömer Akad, Emir Otluoğlu ve Mehmet Bilen'in yer alması bekleniyor.

Mevcut yönetimden Kaan Kançal, İlber Aydemir, Metin Karakaya ve Dilek Kutlu ile yola devam edeceği öngörülen Cengiz, artık Abdurrahim Albayrak ile birlikte hareket etmiyor.

GALATASARAY'DA İLK BAŞKAN ADAYI BURAK ELMAS: FATİH HOCAYLA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ

Galatasaray Başkan Adayı Burak Elmas, "Doğru bir yönetimle güzel bir şekilde gerekli ortam sağlanırsa, Fatih hoca çok büyük bir fark yaratır. Ona gerekli ortamı sağlamak ve yapması gerekenleri yapmasının sağlanması gerekir. Ben vizyonumuzda bir ayrılık olacağına inanmıyorum. Hocayla devam etmek istiyoruz. Hoca birçok konuda yalnız bırakıldı ve hocaya karşı samimi olunmadığını düşünüyorum. Hocanın zaten mutsuz olduğu aşikar. Bunu herkesin gördüğünü düşüyorum" dedi.

"GALATASARAY ZOR ŞARTLARA MECBUR BIRAKILDI"

Bu süreçte ilk kez ve sadece DHA'ya konuşarak ekibinin, hayatlarında birçok kez uluslararası işler yapmış olan bir ekip olduğuna dikkat çeken Burak Elmas, "Bu tür büyük sorunları ancak uzun zaman hazırlanarak çözebilirsiniz. Bunun bilinci içerisindeyiz ve çözüm üretmeyi planlıyoruz. Galatasaray, özellikle genel kurul iradesi dışında imzalanmış olan Bankalar Birliği sözleşmesiyle zor şartlara mecbur bırakılmıştır. Biz bunları da biliyoruz. Tabii ki kolay bir dönem olmayacak ama biz bunları çözecek ve ilave kaynakları üretecek çalışmalarımızı bitirdik" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'IN KOLTUKLARI SATILIK DEĞİLDİR"

Halihazırda 340 milyon liralık bir ilave kaynak yaratacak projelerinin olduğunu ifade eden Elmas, "Fakat bunları koltuk vadiyle değil, Galatasaray markasını doğru yönetecek, bugüne kadar ulaşamadığı çözüm ve sorunlara ulaşarak yapacağız. Galatasaray'ın koltukları satılık değildir. Galatasaray iyi yönetilmelidir. Galatasaray koltukları kişilerin cebinden verdiği parayla satılamaz" açıklamasında bulundu.

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Galatasaray'da başkanlık seçimi için adaylar netleşiyor! İşte Mustafa Cengiz'in adaylık listesi...
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