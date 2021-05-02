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Giriş Tarihi: 2.5.2021 15:38 Son Güncelleme: 2.5.2021 15:44

'tan o iddialara hakkında flaş açıklama!

Beşiktaş'tan o iddialara hakkında flaş açıklama!

Dün evinde Hatayspor'u 7-0 yenen şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Maçta sonra Beşiktaş'la ilgili iddialar ortaya atıldı. İddialar, Beşiktaş'ın haftaya oynanacak olan Galatasaray maçında lig kupasının Türk Telekom Arena'ya getirilmesi için TFF'ye başvuracağı yönündeydi. Beşiktaş tarafından bu konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Beşiktaş tarafından yapılan resmi açıklama; Süper Lig 2020-21 sezonunun bitimine üç hafta kala 81 puanla lider konumda bulunan Futbol A Takımımızın, ligin 40. haftasında Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray ile oynayacağı maçın sonunda ortaya çıkacak puan durumuna göre şampiyonluğunu ilan etmesi halinde şampiyonluk kupasını Türk Telekom Stadı'nda kaldırmak amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunacağımız şeklinde basın yayın organlarında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Camiamızın şu anda en büyük beklentisi, başarılı performansıyla haklı bir şekilde ligin zirvesinde yer alan Futbol A Takımımızın bir an evvel şampiyonluğunu ilan ederek milyonlarca sevenini bir kez daha gururlandırmasıdır.

118 yılık şerefli mazimizden aldığımız Beşiktaşlılık duruşumuzun bir gereği olarak hiçbir rakibimize asla saygısızlık yapmayız.

Beşiktaşımız şampiyonluğun en büyük adayıdır ancak lig henüz bitmemiştir. Oynanacak üç maçımız daha vardır.

Şampiyon olduğumuz vakit, kupamızı hak ettiğimiz şekilde ve hak ettiğimiz yerde kaldırmak en doğal hakkımızdır.

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Beşiktaş'tan o iddialara hakkında flaş açıklama!
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