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Giriş Tarihi: 2.5.2021 22:33

Ronaldo Juventus'u ipten aldı!

AA
Ronaldo Juventus'u ipten aldı!

İtalya Serie A'nın 34. haftasında Juventus, deplasmanda Udinese'yi 2-1 mağlup etti. İkinci yarının son anlarında Juventus’ta sahneye çıkan Portekizli yıldız , 83. dakikada penaltıdan attığı golle önce eşitliği sağladı, ardından 89. dakikada galibiyeti getiren golü kaydetti.

Udinese kentindeki Dacia Arena'da oynanan mücadelede ligde üst sıralara oynayan Juventus ile orta sıralardaki Udinese kozlarını paylaştı. Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 10. dakikada Nahuel Molina ile 1-0 öne geçti. İlk yarı, Udinese'nin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarının son anlarında Juventus'ta sahneye çıkan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, 83. dakikada penaltıdan attığı golle önce eşitliği sağladı, ardından 89. dakikada konuk takıma öne geçiren golü attı: 1-2.

Böylece Juventus, geriye düştüğü maçı 2-1 kazanarak, puanını 69 yaptı ve puan tablosunda 3. basamakta yer aldı. Udinese ise 39 puanla 11. sırada yer buldu.

Bu arada, Juventus'ta milli futbolcu Merih Demiral bu maçın kadrosunda yer almazken, Udinese'de top koşturan Türk asıllı Alman oyuncu Tolgay Arslan ise ilk 11'de başladığı mücadelede 72. dakikada yerini Fernando Forestieri'ye bıraktı.

Serie A'nın 34. haftasında bugün oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar ise şöyle:

Lazio-Genoa: 4-3

Bologna-Fiorentina: 3-3

Napoli-Cagliari: 1-1

Sassuolo-Atalanta: 1-1.

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Ronaldo Juventus'u ipten aldı!
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