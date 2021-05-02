Ronaldo Juventus'u ipten aldı!

Böylece Juventus, geriye düştüğü maçı 2-1 kazanarak, puanını 69 yaptı ve puan tablosunda 3. basamakta yer aldı. Udinese ise 39 puanla 11. sırada yer buldu.

Bu arada, Juventus'ta milli futbolcu Merih Demiral bu maçın kadrosunda yer almazken, Udinese'de top koşturan Türk asıllı Alman oyuncu Tolgay Arslan ise ilk 11'de başladığı mücadelede 72. dakikada yerini Fernando Forestieri'ye bıraktı.

Serie A'nın 34. haftasında bugün oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar ise şöyle:

Lazio-Genoa: 4-3

Bologna-Fiorentina: 3-3

Napoli-Cagliari: 1-1

Sassuolo-Atalanta: 1-1.