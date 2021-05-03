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Giriş Tarihi: 3.5.2021

Bir ihtimal daha var

MEHMET ÖZCAN
Bir ihtimal daha var

ile perdeyi açan Aslan, ile 3 puanı hanesine yazdırıp kalan son 3 maçta da yarıştan kopmayacağının mesajını verdi

CİMBOM BU HAFTA LİDER BEŞİKTAŞ'I YENİP TAŞLARI YERİNDEN OYNATMAK İSTİYOR
Beşiktaş'ın 9 puan gerisinde Ankara'da maça çıkan G.Saray, düşme hattındaki Gençlerbirliği'ni rahat yenerek matematiksel olarak şampiyonluk şansını son 3 haftaya taşırken, 2.'lik iddiasını korudu. Gençlerbirliği yarı sahasında oynanan ilk yarıda atak girişimleri genelde soldaki Ömer-Babel ikilisinden geldi. Ömer'in duran topları yine sonuç vermezken, Babel el freni gibiydi! Halil Dervişoğlu haftalardır hak ettiği golü devre bitmeden attı. Taylan'ın pasında topla klas bir dönüş yapan Halil, ceza sahası dışından soluyla sağ alt köşeye vurdu. Emre Akbaba nihayet son 1 ayda Alanyaspor'daki skorer günlerine döndü. Ceza sahası içinde kendisini unutturan ve doğru pozisyon alan Emre, havaya çıkan Halil-Arda mücadelesinden seken topu gelişine ustaca 90'a gönderdi. Candeias dışında hücum planı olmayan Gençlerbirliği düşme-kalma maçında beklenen direnci gösteremedi, kalesine şut gelmeyen Muslera neredeyse terlemedi.

HALİL: OYUNU DOMİNE ETTİK
MAÇIN kilidini açan golü atan Halil Dervişoğlu, yarışı bırakmayacaklarını söyledi. Oyunun tamamında hakimin kendileri olduğunu belirten genç oyuncu, "Gol attığım ve 3 puan aldığım için mutluyum. Oyunu domine ettik. Fakat bugün golü erken bulduk. Bu yüzden daha rahat oynadık. Yakaladığımız pozisyonlarda daha etkili olsak, daha fazla gol bulurduk. Haftaya da aynı şekilde hazırlanacağız. Bu oyunumuza devam edersek derbi maçı da inşallah güzel sonuçlanır" dedi.

TARAFTARI KIZDIRAN İPTAL!
68. dakikada G.Saray'ın Emre Akbaba ile bulduğu golün iptali G.Saray cephesinde şaşkınlık yarattı. Asisti yapan Babel'in arkası dönük koşarken omzuna sürten top, pozisyonun gol olması sonrasında VAR'da incelenirken Abdulkadir Bitigen'in uyarısı sonrasında Halis Özkahya tarafından iptal edildi. Sosyal medyada ise Galatasaray taraftarı iptali eleştirdi.

1033 GOLE ULAŞTIK!
G.Saray'ın Emre Akbaba ile bulduğu golle birlikte Süper Lig'in en gollü sezonuna ulaştık. Ligin 21 takımla oynandığı ve maç sayısının arttığı 2020-21 sezonunda Emre Akbaba'nın ağları bulması ile toplam gol sayısı 1033 oldu. Bu sezonun ilk golünü Rizesporlu Skoda, F.Bahçe ağlarına yollamıştı.

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