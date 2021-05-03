Bir ihtimal daha var

CİMBOM BU HAFTA LİDER BEŞİKTAŞ'I YENİP TAŞLARI YERİNDEN OYNATMAK İSTİYOR9 puan gerisinde Ankara'da maça çıkan G.Saray, düşme hattındaki Gençlerbirliği'ni rahat yenerek matematiksel olarak şampiyonluk şansını son 3 haftaya taşırken, 2.'lik iddiasını korudu. Gençlerbirliği yarı sahasında oynanan ilk yarıda atak girişimleri genelde soldaki Ömer-Babel ikilisinden geldi.Halil Dervişoğlu haftalardır hak ettiği golü devre bitmeden attı. Taylan'ın pasında topla klas bir dönüş yapan Halil, ceza sahası dışından soluyla sağ alt köşeye vurdu. Emre Akbaba nihayet son 1 ayda Alanyaspor'daki skorer günlerine döndü. Ceza sahası içinde kendisini unutturan ve doğru pozisyon alan Emre, havaya çıkan Halil-Arda mücadelesinden seken topu gelişine ustaca 90'a gönderdi.MAÇIN kilidini açan golü atan Halil Dervişoğlu, yarışı bırakmayacaklarını söyledi. Oyunun tamamında hakimin kendileri olduğunu belirten genç oyuncu, "Bu yüzden daha rahat oynadık. Yakaladığımız pozisyonlarda daha etkili olsak, daha fazla gol bulurduk. Haftaya da aynı şekilde hazırlanacağız. Bu oyunumuza devam edersek derbi maçı da inşallah güzel sonuçlanır" dedi.68. dakikada G.Saray'ın Emre Akbaba ile bulduğu golün iptali G.Saray cephesinde şaşkınlık yarattı. Asisti yapan Babel'in arkası dönük koşarken omzuna sürten top, pozisyonun gol olması sonrasında VAR'da incelenirken Abdulkadir Bitigen'in uyarısı sonrasında Halis Özkahya tarafından iptal edildi. Sosyal medyada ise Galatasaray taraftarı iptali eleştirdi.G.Saray'ın Emre Akbaba ile bulduğu golle birlikte Süper Lig'in en gollü sezonuna ulaştık. Ligin 21 takımla oynandığı ve maç sayısının arttığı 2020-21 sezonunda Emre Akbaba'nın ağları bulması ile toplam gol sayısı 1033 oldu. Bu sezonun ilk golünü Rizesporlu Skoda, F.Bahçe ağlarına yollamıştı.