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Giriş Tarihi: 3.5.2021

İnter çıldırdı!

İnter çıldırdı!
İtalya Serie A'nın bitimine 4 hafta kala İnter, dün Crotone'yi 2-0 mağlup etti ve Milan ile Atalanta'nın 13, Napoli'nin de 15 puan önünde 19. kez şampiyonluğa ulaştı. Serie A'da en son 2009-2010'da şampiyon olan İnter, 11 yıl aranın ardından tekrar zirvede yer aldı. Mavi-siyahlılar, 9 sezondur şampiyonluğu kimselere kaptırmayan Juventus'un tahtını yıkarken, İtalya'da yer yerinden oynadı. İnter'in binlerce taraftarı, Milano'da maske, mesafe dinlemeden çılgınlar gibi şampiyonluk kutladı. Bu görüntülerdeki insan kalabalığı, sosyal medyada gündem oldu.

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İnter çıldırdı!
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