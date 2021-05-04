Son dakika: Manchester City - PSG maçında sinirler gerildi! Maç sonrası olay açıklamalar geldi…

Kulüp tarihinde bir ilke imza atan Manchester City, ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselmeyi başardı. Bu sezon grup maçlarından itibaren Devler Ligi'nde üst üste 7 maçı kazanarak finale gelen City, yarı finalin iki maçında da PSG'yi geçmeyi başardı.
TURUN YILDIZI MAHREZ
İlk maçı Riyad Mahrez ve Kevin de Bruyne golleriyle 2-1 geçen maviler, Mahrez'in yıldızlaştığı ve 2 golle süslediği ikinci maçı, 2-0 geçmeyi başardı. PSG'ye karşı toplamda 3 gol kaydeden Cezayirli golcü, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 4 gole ulaştı.
Kulüp tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi finaline yükselen Manchester City, bu başarıyı yakalarken bir de Şampiyonlar Ligi rekoru kırdı. OPTA'nın paylaştığı bilgiye göre, Manchester City, Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde üst üste yedi maç kazanan ilk İngiliz takımı oldu.
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Paris Saint-Germain'in maça agresif ve daha etkili başlayan taraf olması, Manchester City savunmasını geçmeye yetmedi. Bunun üzerine erken bir gol yiyen Fransız ekibi, 11'inci dakikada gelen golden sonra oyuna ortak olmakta zorlandı.
PSG tarafında golün gecikmesi, futbolcuların birçok pozisyonda sinirlerinin gerildiğinin görülmesine neden oldu. Maçın ikinci yarısı oynanırken 63'üncü dakikada 2. golü kaydeden Mahrez, maçta ipleri kopardı.
Bu dakikadan sonra birçok pozisyonda birbirlerine giren futbolcuları, hakemler ve teknik ekip ayırmakta zorlandı. Açık bir şekilde Manchester Cityli Fernandinho'nun ayağına basan Di Maria, dakika 69'da kırmızı kart gördü ve saha yeniden karıştı.
OLAY AÇIKLAMALAR MAÇ SONUNDA GELDİ
Maç içerisinde artan tansiyon, maç sonuna da yansıdı. PSGli Marco Verratti ve Ander Herrera, maç sonunda yaptığı olay açıklamalarla, hakemi hedef aldı.
Herrera, "Saygı diyoruz ama hakem maçta Paredes'e ağır küfürler etti. Bunu biz futbolcular yapsak 3-4 maç ceza alırız." diye konuştu.
Herrera'nın bu açıklamalarını destekler nitelikte konuşan Verratti'de, kendisine küfür edildiğini iddia etti. Verratti, "Hakem bana tam 2 kere küfü etti. Belki onun için normal ama biz aynısını söylesek 10 maç ceza verirler." ifadelerini kullandı.
PSG forması giyen iki futbolcunun açıklamalarına adeta gönderme yapar gibi konuşan turun mimarı Mahrez, "Finali hak ettik. Paris Saint-Germain'in siniri bozuldu ve bize tekmeye atmaya başladılar. Bu da bizim için işleri kolaylaştırdı." dedi.
Real Madrid ve Chelsea arasında oynanacak yarı final ikinci maçında rakibini bekleyecek olan Manchester City, 29 Mayıs'ta İstanbul'a adım atacak.