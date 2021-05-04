Son dakika: Manchester City - PSG maçında sinirler gerildi! Maç sonrası olay açıklamalar geldi…

Herrera, "Saygı diyoruz ama hakem maçta Paredes'e ağır küfürler etti. Bunu biz futbolcular yapsak 3-4 maç ceza alırız." diye konuştu.

Herrera'nın bu açıklamalarını destekler nitelikte konuşan Verratti'de, kendisine küfür edildiğini iddia etti. Verratti, "Hakem bana tam 2 kere küfü etti. Belki onun için normal ama biz aynısını söylesek 10 maç ceza verirler." ifadelerini kullandı.