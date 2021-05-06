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Giriş Tarihi: 6.5.2021 23:29

taraftarlardan özür diledi! maçı sonrası...

AA
Eden Hazard taraftarlardan özür diledi! Chelsea maçı sonrası...

'in Belçikalı futbolcusu , rövanşında deplasmanda 'ye 2-0 yenilerek elendikleri maçın ardından eski takım arkadaşlarıyla şakalaşan görüntüleriyle ilgili gelen tepkiler sonrasında taraftardan özür diledi.

Eden Hazard, sosyal paylaşım sitesindeki resmi hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Üzgünüm. Bugün hakkında yazılanları okudum ve Madrid taraftarlarını rencide etmek gibi bir niyetim yoktu. Madrid'de oynamak her zaman hayalimdi ve buraya kazanmaya geldim. Sezon bitmedi ve birlikte lig şampiyonluğu için mücadele edeceğiz. Haydi Madrid." ifadelerini kullandı.

Belçikalı futbolcu, karşılaşmanın ardından Chelsea'deki eski takım arkadaşlarıyla oldukça neşeli bir şekilde, gülerek, şakalaşmış ve bu görüntüler basında yayımlanmıştı.

İspanyol basınında, Hazard'ın "saygısızlık ettiği, elenmelerinden hiçbir şekilde üzülmediği" yazılarak, Real Madrid'den gönderilmesini savunan yorumlar yapılmıştı. Real Madrid taraftarları da sosyal paylaşım sitelerinde Hazard'ı hedef alan ifadeler paylaşmıştı.

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Eden Hazard taraftarlardan özür diledi! Chelsea maçı sonrası...
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