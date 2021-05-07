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Giriş Tarihi: 7.5.2021 11:15 Son Güncelleme: 7.5.2021 11:32

, 'den eski golcüsü Samatta'yı istiyor: Kesinlikle listemizde

Genk, Fenerbahçe'den eski golcüsü Samatta'yı istiyor: Kesinlikle listemizde

transfer haberleri... Futbol Direktörü , ligde 29 golle krallığa koşan takımın yıldızı Paul Onuachu'nun takımdan ayrılması halinde Fenerbahçeli 'nın kesinlikle listelerinde olduğunu söyledi.

Het Laatste Nieuws'e konuşan De Conde, Onuachu'nun ayrılma olasılığında Samatta'nın ilgilendikleri bir isim olduğunu belirterek, "Samatta kesinlikle listemizde olan bir oyuncu. Onuachu ayrılırsa alışılmışın dışında bir Genk transferi yapacağız" diye konuştu.



Onuachu'nun transferin gözdesi olduğunun farkında olduklarını belirterek, "Mümkün olduğunca çok oyuncuyu takımda tutmaya ikna etmeye çalışıyor. Şampiyon olduğumuz yıldan sonra olduğu gibi 5 oyuncu birden ayrılırsa hedefimizi gerçekleştiremeyiz" sözlerini kullandı. De Conde Onuachu'yu satabilmeleri için kapılarını çalacak takımın reddedilemeyecek bir miktar belirtmesi gerektiğinin de altını çizdi.

"FENERBAHÇE 6 İSTİYOR, GENK 4 VEREBİLİYOR"
Samatta için yaklaşık 6 milyon euro bonservis istediği belirtilen haberde, Fenerbahçe'ye en fazla 4 milyon Euro ödeyebilecek olan Genk'in Sarı-Lacivertlilerle sıkı bir pazarlığa oturacağı belirtildi.

Avrupa futbolundaki ilk çıkışını 2016'da Genk'e transfer olarak yapan Mbwana Samatta, Belçika kulübünde 191 maçta 76 gol 20 asistle oynamıştı. Bu performansın karşılığı olarak ise 2020'de Aston Villa'ya 10.5 milyon euroya transfer olan Samatta sezon başında Fenerbahçe'ye satın alma zorunluğu olacak şekilde kiralanmıştı. Sarı-Laciverliler anlaşmanın parçası olarak Samatta'nın bonservisi için Aston Villa'ya 6 milyon euroyu yaz döneminde ödeyecek.

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Genk, Fenerbahçe'den eski golcüsü Samatta'yı istiyor: Kesinlikle listemizde
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