Genk, Fenerbahçe'den eski golcüsü Samatta'yı istiyor: Kesinlikle listemizde

Avrupa futbolundaki ilk çıkışını 2016'da Genk'e transfer olarak yapan Mbwana Samatta, Belçika kulübünde 191 maçta 76 gol 20 asistle oynamıştı. Bu performansın karşılığı olarak ise 2020'de Aston Villa'ya 10.5 milyon euroya transfer olan Samatta sezon başında Fenerbahçe'ye satın alma zorunluğu olacak şekilde kiralanmıştı. Sarı-Laciverliler anlaşmanın parçası olarak Samatta'nın bonservisi için Aston Villa'ya 6 milyon euroyu yaz döneminde ödeyecek.