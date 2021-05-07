Son dakika: Galatasaray'da başkanlık için bir aday daha! Işın Çelebi'nin resmi başvurusu...

Galatasaray'ın dördüncü başkan adayı Işın Çelebi listesini hazırladı ve Divan Kuruluna teslim edecek. Tam kapanma kararının ardından seçimin ne zaman yapılacağı da netlik kazanacak. Galatasaray yönetimi Mayıs ayında seçim yapılmayacağını açıklamıştı. Divan Kurulu ise seçimin daha önce belirlendiği gibi Mayıs ayında yapılacağını ifade etti.