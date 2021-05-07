Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray'da başkanlık için bir aday daha! Işın Çelebi'nin resmi başvurusu...
Giriş Tarihi: 7.5.2021 16:15 Son Güncelleme: 7.5.2021 16:27

: 'da başkanlık için bir aday daha! 'nin resmi başvurusu...

Son dakika: Galatasaray'da başkanlık için bir aday daha! Işın Çelebi'nin resmi başvurusu...

Az önce gelen bilgisine göre 'daki dördüncü başkan adayı olacak. A Spor canlı yayınında son bilgileri aktaran Emre Kaplan, Işın Çelebi'nin bugün stadyuma gelip başkanlık için resmi başvuruda bulunacağını ifade etti. , ve de başvurularını yaptı.

Galatasaray'ın dördüncü başkan adayı Işın Çelebi listesini hazırladı ve Divan Kuruluna teslim edecek. Tam kapanma kararının ardından seçimin ne zaman yapılacağı da netlik kazanacak. Galatasaray yönetimi Mayıs ayında seçim yapılmayacağını açıklamıştı. Divan Kurulu ise seçimin daha önce belirlendiği gibi Mayıs ayında yapılacağını ifade etti.

IŞIN ÇELEBİ DAHA ÖNCE ADNAN POLAT YÖNETİMİNDE GÖREV ALMIŞTI

A Spor canlı yayınına bağlanan usta gazeteci Levent Tüzemen de Işın Çelebi'nin dördüncü başkan adayı olarak evraklarını teslim edeceğini belirtti. Işın Çelebi daha önce Adnan Polat yönetiminde görev almıştı. Bürokraside de yer alan gelen Işın Çelebi, bakanlık da yapmıştı.

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Son dakika: Galatasaray'da başkanlık için bir aday daha! Işın Çelebi'nin resmi başvurusu...
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