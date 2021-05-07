Son dakika: Galatasaray'da başkanlık için bir aday daha! Işın Çelebi'nin resmi başvurusu...

Galatasaray'ın dördüncü başkan adayı Işın Çelebi listesini hazırladı ve Divan Kuruluna teslim edecek. Tam kapanma kararının ardından seçimin ne zaman yapılacağı da netlik kazanacak. Galatasaray yönetimi Mayıs ayında seçim yapılmayacağını açıklamıştı. Divan Kurulu ise seçimin daha önce belirlendiği gibi Mayıs ayında yapılacağını ifade etti.
IŞIN ÇELEBİ DAHA ÖNCE ADNAN POLAT YÖNETİMİNDE GÖREV ALMIŞTI
A Spor canlı yayınına bağlanan usta gazeteci Levent Tüzemen de Işın Çelebi'nin dördüncü başkan adayı olarak evraklarını teslim edeceğini belirtti. Işın Çelebi daha önce Adnan Polat yönetiminde görev almıştı. Bürokraside de yer alan gelen Işın Çelebi, bakanlık da yapmıştı.Son dakika: Galatasaray'da seçim krizi büyüyor! Yeni tarih...