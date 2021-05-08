Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi flaş gelişme! "Sahamızda şampiyonluk kutlatmayız"

Ligin erken final niteliğindeki haftasında G.Saraylı oyuncular da derbiye bilendi. Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde son 3 haftaya giren sarı-kırmızılılarda hedef, farkı üçe indirmek. Diğer yandan da 2-0 kaybedilen ilk maçın rövanşını farklı alıp ikili averajda üstünlük sağlamak. Teknik direktör Fatih Terim, hafta boyunca oyuncuların üzerindeki baskıyı hafifletmek adına da sıradan bir maç gibi hareket etti. Teknik heyet,oyun planlarını kurarken G.Saraylı oyuncular, takım kaptanları önderliğinde çok daha farklı bir hava ile maça çıkıyorlar. Deneyim isimler tüm takım arkadaşları ile bir toplantı yaparken, herkes Beşiktaş'ın bu maçta şampiyon olma ihtimaline dikkat çekti.
'BAŞKA ÇAREMİZ YOK'
Bu nedenle daha farklı bir anlam katılan maç için Galatasaraylı futbolcular, "Kazanmaktan başka çaremiz yok. Beşiktaş'ın sahamızda şampiyonluk kutlaması yapmasına izin veremeyiz. Bu nedenle herkes en yüksek motivasyon ile maça çıksın" diyerek galibiyet sözü verdi.
KİLİDİN ANAHTARI HALİL DERVİŞOĞLU
Beşiktaş derbisinde Fatih Terim'in en çok güvendiği isimlerden biri de Halil Dervişoğlu. Ara transferde kadroya katılan ve son haftalardaki performansı ile bir anda Mostafa Mohamed ve Falcao'nun önüne geçen genç oyuncu, derbide de ilk 11'de olacak. Emre Akbaba ile kurduğu uyum sonrasında üst üste gelen galibiyetlerde de payı olan 21 yaşındaki futbolcu, bu kez ise kanatta görev yapacak. Teknik direktör Fatih Terim, en uçta Falcao'ya görev verecek. Halil de yıldız futbolcuya yakın oynayarak siyah-beyazlı takımın savunmasını hataya zorlayacak.
10 MADDEDE FLORYA
1- Geçen hafta 4 oyuncuda tespit edilen Koronavirüs, Florya'yı alarma geçirdi. Testleri negatif çıksa da soğuk algınlığı geçiren yardımcı antrenör ve A Takım çalışanları derbi öncesi takımdan uzak tutuldu.
2- Beşiktaş'ın 7-0'lık Hatay galibiyeti keyifleri kaçırsa da Galatasaray ligde kalan tüm maçlarını kazanmaya konsantre oldu.
3- Fenerbahçe'nin takılacağını düşünen sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ı yenmeleri halinde ikincilik için avantajlı duruma geçeceklerini düşünüyorlar.
4- Fatih Terim, 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan takımında derbiye özel fazla değişikliğe gitmeyecek. Gençlerbirliği kilidini çözen Emre Akbaba ve Halil'in uyumundan memnun olan Terim, Beşiktaş'a karşı da bu ikiliyle başlayacak.
5- Welinton'un riskli oyununu avantaja çevirme görevi Halil'de olacak. Halil hareketli oyun yapısıyla Welinton'u kritik bölgelerde faule zorlayacak.
6- Mostafa Mohamed yedek kulübesinde oturacak. Son taktik çalışmada Halil kanada geçti ve Radamel Falcao ilk 11'de denendi.
7- Fatih Terim derbi 11'inde tek kararsızlığı Babel konusunda yaşadı. Orta sahayı Beşiktaş'a kaptırmak istemeyen Terim, Babel yerine Emre Kılınç hamlesiyle daha dirençli bir takımla derbiye çıkmayı planlıyor.
8- Koronavirüs'ü atlatan Luyindama takıma dönse de savunma göbeğindeki Donk-Marcao ikilisi değişmeyecek.
9- Beşiktaş'ın yıldızı Ghezzal'ın asistleri, video-analizde gösterildi. Duran toplarda Vida ve Atiba'ya, akan oyunda Larin'e dikkat edilecek.
10- G.Saray'da yönetim bu maça özel prim vermezken, başkan Mustafa Cengiz de yapacağı basın toplantısını oyuncuların motivasyonunu düşünerek erteledi.
AHMET NUR ÇEBİ: FATİH TERİM TABİİ Kİ ALKIŞLAYACAK
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, derbiyle ilgili açıklamalarda bulunurken, Fatih Terim'in sözlerini de yorumladı. Deneyimli teknik adamın, "Derbiyi kazanmak istiyoruz ama kazanamazsak da geçeriz kenara ve Beşiktaşlı dostlarımızı alkışlarız" sözlerini değerlendiren Çebi, şu ifadeleri söyledi:
"Tabii ki alkışlayacak. Fatih hoca yapılması gerekeni söylemiş, eklenecek bir şey yok. G.Saray güçlü bir takım. Şampiyon olmadan 'oldum' demek doğru değil. Rakiplerimize saygımız var. Şu anda lideriz ve henüz şampiyon olmadık. Umarım bu maçlardan sonra matematiksel olarak ihtiyacımız olan puanları alarak şampiyonluğumuzu ilan ederiz. Bu oluşana kadar şampiyon değiliz, ayaklarımızı yere basmayı biliyoruz. Galatasaray'ın ne kadar büyük bir camia ve takım olduğununda farkındayız."
SON KURBAN MENSAH!
Zirveyi yakından ilgilendiren kritik derbide Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar ve Kevin N'Koudou'nun ardından Mensah da maç kadrosuna alınmadı. Ganalı futbolcunun dün çekilen MR'ında sağ uyluk arka adalesinde ödem tespit edildiği bildirildi. Siyah-beyazlılarda sezonu kapatan Oğuzhan Özyakup, Aijdin Hasic ve Cenk Tosun'la birlikte sakat sayısı 6'ya çıktı.
10 MADDEDE ÜMRANİYE
1- Liderliğin mutluluğunu doyasıya yaşayan siyah-beyazlı kulüpte Hatayspor karşısındaki 7-0'lık galibiyet, oyuncuların derbi öncesindeki öz güvenini daha da yukarı taşıdı.
2- Ümraniye'de hafta boyunca keyifli anların olduğu, eğlenceli görüntülerin ortaya çıktığı antrenmanlar gerçekleştirildi.
3- Teknik direktör Sergen Yalçın, takımdaki 6 sakatlığı dikkate alarak derbi öncesi çalışmalarda tempoyu yükseltmedi.
4- Sakatlığı bulunan Aboubakar ve N'Koudou'dan müjdeli haber gelmedi. Mensah da son anda kadrodan çıkarıldı.
5- Takımdaki 6 eksiğin tamamının hücum hattında olması Sergen Yalçın'ı alternatifsiz bıraktı. Tek değişiklik N'Koudou'nun yokluğunda Gökhan Töre olacak.
6- Yalçın; Larin ve Gökhan arasında santrfor-sol kanat ikilemini Larin'i solda, Gökhan'ı ise ileride deneyerek çözdü.
7- Rakip analizinde Galatasaray'ın beklerdeki zafiyeti dikkate alındı. Kanat oyuncularından yoğun baskı istendi.
8- Beşiktaş'ın en büyük kozları Ghezzal ve Larin. Teknik ekip, iki futbolcuyla hafta boyunca yakından ilgilendi.
9- Sergen Yalçın, takımından ilk düdük itibariyle Hatay maçı gibi yüksek baskı ve tempolu başlangıç istedi.
10- Rachid Ghezzal ve Adem Ljajic'e, sık sık rakip kaleyi şutları ile yoklamaları söylendi. Hafta içerisinde de düzenli olarak bu isimlere şut çalışması yaptırıldı.