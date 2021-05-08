Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi flaş gelişme! "Sahamızda şampiyonluk kutlatmayız"

"Tabii ki alkışlayacak. Fatih hoca yapılması gerekeni söylemiş, eklenecek bir şey yok. G.Saray güçlü bir takım. Şampiyon olmadan 'oldum' demek doğru değil. Rakiplerimize saygımız var. Şu anda lideriz ve henüz şampiyon olmadık. Umarım bu maçlardan sonra matematiksel olarak ihtiyacımız olan puanları alarak şampiyonluğumuzu ilan ederiz. Bu oluşana kadar şampiyon değiliz, ayaklarımızı yere basmayı biliyoruz. Galatasaray'ın ne kadar büyük bir camia ve takım olduğununda farkındayız."