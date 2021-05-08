Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi flaş gelişme! "Sahamızda şampiyonluk kutlatmayız"
Giriş Tarihi: 8.5.2021 12:09 Son Güncelleme: 8.5.2021 12:12

: - derbisi öncesi flaş gelişme! "Sahamızda şampiyonluk kutlatmayız"

Son dakika: Galatasaraylı futbolcuların derbi motivasyonu: Sahamızda şampiyonluk kutlatmayız

muhabirleri ve Ogün Şahinoglu, 'de bu akşam oynanacak - derbisi öncesi gelişmelerini aktardı. Galatasaray'da oyuncuların motivasyonu Beşiktaş'ı Türk Telekom'da şampiyon yapmamak. Siyah-Beyazlılar'da ise , takımından ilk düdük itibariyle Hatay maçındaki gibi yüksek baskı istedi. İşte ve 'nden gelen son dakika haberleri...

Ligin erken final niteliğindeki haftasında G.Saraylı oyuncular da derbiye bilendi. 'ın 6 puan gerisinde son 3 haftaya giren sarı-kırmızılılarda hedef, farkı üçe indirmek. Diğer yandan da 2-0 kaybedilen ilk maçın rövanşını farklı alıp ikili averajda üstünlük sağlamak. Teknik direktör Fatih Terim, hafta boyunca oyuncuların üzerindeki baskıyı hafifletmek adına da sıradan bir maç gibi hareket etti. Teknik heyet,oyun planlarını kurarken G.Saraylı oyuncular, takım kaptanları önderliğinde çok daha farklı bir hava ile maça çıkıyorlar. Deneyim isimler tüm takım arkadaşları ile bir toplantı yaparken, herkes Beşiktaş'ın bu maçta şampiyon olma ihtimaline dikkat çekti.

Son dakika: Galatasaraylı futbolcuların derbi motivasyonu: Sahamızda şampiyonluk kutlatmayız

'BAŞKA ÇAREMİZ YOK'

Bu nedenle daha farklı bir anlam katılan maç için Galatasaraylı futbolcular, "Kazanmaktan başka çaremiz yok. 'ın sahamızda şampiyonluk kutlaması yapmasına izin veremeyiz. Bu nedenle herkes en yüksek motivasyon ile maça çıksın" diyerek galibiyet sözü verdi.

Son dakika: Galatasaraylı futbolcuların derbi motivasyonu: Sahamızda şampiyonluk kutlatmayız

KİLİDİN ANAHTARI HALİL DERVİŞOĞLU

derbisinde Fatih Terim'in en çok güvendiği isimlerden biri de Halil Dervişoğlu. Ara transferde kadroya katılan ve son haftalardaki performansı ile bir anda Mostafa Mohamed ve Falcao'nun önüne geçen genç oyuncu, derbide de ilk 11'de olacak. Emre Akbaba ile kurduğu uyum sonrasında üst üste gelen galibiyetlerde de payı olan 21 yaşındaki futbolcu, bu kez ise kanatta görev yapacak. Teknik direktör Fatih Terim, en uçta Falcao'ya görev verecek. Halil de yıldız futbolcuya yakın oynayarak siyah-beyazlı takımın savunmasını hataya zorlayacak.

Son dakika: Galatasaraylı futbolcuların derbi motivasyonu: Sahamızda şampiyonluk kutlatmayız

10 MADDEDE FLORYA

1- Geçen hafta 4 oyuncuda tespit edilen Koronavirüs, 'yı alarma geçirdi. Testleri negatif çıksa da soğuk algınlığı geçiren yardımcı antrenör ve A Takım çalışanları derbi öncesi takımdan uzak tutuldu.

2- 'ın 7-0'lık Hatay galibiyeti keyifleri kaçırsa da ligde kalan tüm maçlarını kazanmaya konsantre oldu.

Son dakika: Galatasaraylı futbolcuların derbi motivasyonu: Sahamızda şampiyonluk kutlatmayız

3- Fenerbahçe'nin takılacağını düşünen sarı-kırmızılılar, 'ı yenmeleri halinde ikincilik için avantajlı duruma geçeceklerini düşünüyorlar.

4- Fatih Terim, 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan takımında derbiye özel fazla değişikliğe gitmeyecek. Gençlerbirliği kilidini çözen Emre Akbaba ve Halil'in uyumundan memnun olan Terim, Beşiktaş'a karşı da bu ikiliyle başlayacak.

Son dakika: Galatasaraylı futbolcuların derbi motivasyonu: Sahamızda şampiyonluk kutlatmayız

5- Welinton'un riskli oyununu avantaja çevirme görevi Halil'de olacak. Halil hareketli oyun yapısıyla Welinton'u kritik bölgelerde faule zorlayacak.

6- Mostafa Mohamed yedek kulübesinde oturacak. Son taktik çalışmada Halil kanada geçti ve Radamel Falcao ilk 11'de denendi.

Son dakika: Galatasaraylı futbolcuların derbi motivasyonu: Sahamızda şampiyonluk kutlatmayız

7- Fatih Terim derbi 11'inde tek kararsızlığı Babel konusunda yaşadı. Orta sahayı 'a kaptırmak istemeyen Terim, Babel yerine Emre Kılınç hamlesiyle daha dirençli bir takımla derbiye çıkmayı planlıyor.

8- Koronavirüs'ü atlatan Luyindama takıma dönse de savunma göbeğindeki Donk-Marcao ikilisi değişmeyecek.

Son dakika: Galatasaraylı futbolcuların derbi motivasyonu: Sahamızda şampiyonluk kutlatmayız

9- 'ın yıldızı Ghezzal'ın asistleri, video-analizde gösterildi. Duran toplarda Vida ve Atiba'ya, akan oyunda Larin'e dikkat edilecek.

10- G.Saray'da yönetim bu maça özel prim vermezken, başkan Mustafa Cengiz de yapacağı basın toplantısını oyuncuların motivasyonunu düşünerek erteledi.

Son dakika: Galatasaraylı futbolcuların derbi motivasyonu: Sahamızda şampiyonluk kutlatmayız

AHMET NUR ÇEBİ: FATİH TERİM TABİİ Kİ ALKIŞLAYACAK

Başkanı Ahmet Nur Çebi, derbiyle ilgili açıklamalarda bulunurken, Fatih Terim'in sözlerini de yorumladı. Deneyimli teknik adamın, "Derbiyi kazanmak istiyoruz ama kazanamazsak da geçeriz kenara ve Beşiktaşlı dostlarımızı alkışlarız" sözlerini değerlendiren Çebi, şu ifadeleri söyledi:

Son dakika: Galatasaraylı futbolcuların derbi motivasyonu: Sahamızda şampiyonluk kutlatmayız

"Tabii ki alkışlayacak. Fatih hoca yapılması gerekeni söylemiş, eklenecek bir şey yok. G.Saray güçlü bir takım. Şampiyon olmadan 'oldum' demek doğru değil. Rakiplerimize saygımız var. Şu anda lideriz ve henüz şampiyon olmadık. Umarım bu maçlardan sonra matematiksel olarak ihtiyacımız olan puanları alarak şampiyonluğumuzu ilan ederiz. Bu oluşana kadar şampiyon değiliz, ayaklarımızı yere basmayı biliyoruz. 'ın ne kadar büyük bir camia ve takım olduğununda farkındayız."

Son dakika: Galatasaraylı futbolcuların derbi motivasyonu: Sahamızda şampiyonluk kutlatmayız

SON KURBAN MENSAH!

Zirveyi yakından ilgilendiren kritik derbide 'ta Vincent Aboubakar ve Kevin N'Koudou'nun ardından Mensah da maç kadrosuna alınmadı. Ganalı futbolcunun dün çekilen MR'ında sağ uyluk arka adalesinde ödem tespit edildiği bildirildi. Siyah-beyazlılarda sezonu kapatan Oğuzhan Özyakup, Aijdin Hasic ve Cenk Tosun'la birlikte sakat sayısı 6'ya çıktı.

Son dakika: Galatasaraylı futbolcuların derbi motivasyonu: Sahamızda şampiyonluk kutlatmayız

10 MADDEDE ÜMRANİYE

1- Liderliğin mutluluğunu doyasıya yaşayan siyah-beyazlı kulüpte Hatayspor karşısındaki 7-0'lık galibiyet, oyuncuların derbi öncesindeki öz güvenini daha da yukarı taşıdı.

2- Ümraniye'de hafta boyunca keyifli anların olduğu, eğlenceli görüntülerin ortaya çıktığı antrenmanlar gerçekleştirildi.

Son dakika: Galatasaraylı futbolcuların derbi motivasyonu: Sahamızda şampiyonluk kutlatmayız

3- Teknik direktör , takımdaki 6 sakatlığı dikkate alarak derbi öncesi çalışmalarda tempoyu yükseltmedi.

4- Sakatlığı bulunan Aboubakar ve N'Koudou'dan müjdeli haber gelmedi. Mensah da son anda kadrodan çıkarıldı.

Son dakika: Galatasaraylı futbolcuların derbi motivasyonu: Sahamızda şampiyonluk kutlatmayız

5- Takımdaki 6 eksiğin tamamının hücum hattında olması 'ı alternatifsiz bıraktı. Tek değişiklik N'Koudou'nun yokluğunda Gökhan Töre olacak.

6- Yalçın; Larin ve Gökhan arasında santrfor-sol kanat ikilemini Larin'i solda, Gökhan'ı ise ileride deneyerek çözdü.

Son dakika: Galatasaraylı futbolcuların derbi motivasyonu: Sahamızda şampiyonluk kutlatmayız

7- Rakip analizinde 'ın beklerdeki zafiyeti dikkate alındı. Kanat oyuncularından yoğun baskı istendi.

8- 'ın en büyük kozları Ghezzal ve Larin. Teknik ekip, iki futbolcuyla hafta boyunca yakından ilgilendi.

Son dakika: Galatasaraylı futbolcuların derbi motivasyonu: Sahamızda şampiyonluk kutlatmayız

9- , takımından ilk düdük itibariyle Hatay maçı gibi yüksek baskı ve tempolu başlangıç istedi.

10- Rachid Ghezzal ve Adem Ljajic'e, sık sık rakip kaleyi şutları ile yoklamaları söylendi. Hafta içerisinde de düzenli olarak bu isimlere şut çalışması yaptırıldı.

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Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi flaş gelişme! "Sahamızda şampiyonluk kutlatmayız"
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