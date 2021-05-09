Galatasaray ve Fenerbahçe kazandı yarış kızıştı! İşte Süper Lig'de kalan maçlar ve fikstür...

Süper Lig'in 40. haftası muhteşem maçlara sahne oldu. Galatasaray derbide Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Beşiktaş ile aradaki puan farkını üçe indiren Galatasaray, haftaya Denizlispor ile karşılaşacak. Sarı kırmızılılar son hafta da Kayserispor'u ağırlayacak. Beşiktaş ise haftaya Karagümrük ile Vodafone Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
Son dakika... Süper Lig'in 40. haftasında şampiyonluk yarışı iyice kızıştı. Galatasaray, lider Beşiktaş'ı evinde 3-1 yenerek puanını 78 yaptı ve 81 puanlı rakibiyle farkı 3'e indirdi. Ankaragücü deplasmanında son dakika golüyle 2-1 galip gelen Fenerbahçe ise 79 puana çıkarak son 2 haftaya girerken zirve iddiasını güçlendirdi. Ligin son 2 haftası da nefesleri kesecek.
Lider Beşiktaş sahasında Fatih Karagümrük ve deplasmanda Göztepe ile oynayacak. İkinci sırada yer alan Fenerbahçe ise önce Kadıköy'de Sivasspor'u konuk edecek, son hafta ise deplasmanda Kayserispor'la oynayacak. Beşiktaş'ı yenerek zirve yarışına ortak olan sarı-kırmızılılar ise deplasmanda Denizlispor ve evinde Yeni Malatyaspor'la karşılaşacak.
Fenerbahçe cephesinde ise muhteşem bir sevinç var. Enner Valencia'nın son dakikada attığı golle galibiyete uzanan Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun hamleleri sonuç verdi ve Fenerbahçe maçı kazanmasını bildi.
GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI!
DENİZLİSPOR (DEPLASMAN)
KAYSERİSPOR
FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI
SİVASSPOR
KAYSERİSPOR (DEPLASMAN)
BEŞİKTAŞ'IN KALAN MAÇLARI
KARAGÜMRÜK
GÖZTEPE (DEPLASMAN)