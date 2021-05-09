Galatasaray ve Fenerbahçe kazandı yarış kızıştı! İşte Süper Lig'de kalan maçlar ve fikstür...

Süper Lig'in 40. haftası muhteşem maçlara sahne oldu. Galatasaray derbide Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Beşiktaş ile aradaki puan farkını üçe indiren Galatasaray, haftaya Denizlispor ile karşılaşacak. Sarı kırmızılılar son hafta da Kayserispor'u ağırlayacak. Beşiktaş ise haftaya Karagümrük ile Vodafone Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Son dakika... Süper Lig'in 40. haftasında şampiyonluk yarışı iyice kızıştı. Galatasaray, lider Beşiktaş'ı evinde 3-1 yenerek puanını 78 yaptı ve 81 puanlı rakibiyle farkı 3'e indirdi. Ankaragücü deplasmanında son dakika golüyle 2-1 galip gelen Fenerbahçe ise 79 puana çıkarak son 2 haftaya girerken zirve iddiasını güçlendirdi. Ligin son 2 haftası da nefesleri kesecek.