Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş maçının devre arasında şok tartışma! Şükrü Hanedar'ın "Ganyan bayisi" sözü Sergen Yalçın'ı çıldırttı

Galatasaray - Beşiktaş derbisi ev sahibi takımın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Maçın devre arasında ise Galatasaray İdari Direktörü Şükrü Hanedar ile Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'ın tartıştığı ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...
Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray evinde ezeli rakibi Beşiktaş'ı 3-1 yendi. Sarı-kırmızılılar, derbi galibiyetinin ardından büyük bir sevinç yaşadı.
Maç sonunda ise Galatasaray'dan Beşiktaş ve Sergen Yalçın'a çarpıcı bir gönderme yapılması dikkatlerden kaçmadı.
ŞÜKRÜ HANEDAR: HAYDİ GANYAN BAYİSİNE
Ayrıca, Sergen Yalçın ile Galatasaray İdari Direktörü Şükrü Hanedar arasında tartışma yaşandığı gündeme geldi.
Beyaz TV'nin haberine göre; İlk yarıda 2-1 önde soyunma odasına giden Galatasaray'da idari görevli Şükrü Hanedar, "Haydi ganyan bayisine" diyerek, Siyah-Beyazlılar'a sataştı.
SERGEN YALÇIN: TERBİYESİZ HERİFLER
Bu sözü duyan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın bunun üzerine "Kim o sözü söyleyen?" diye bağırdı.
Hanedar'dan cevap gelmeyince Sergen Yalçın, "Biz sizi böyle mi misafir ettik? Terbiyesiz herifler" diyerek sert tepki gösterdi.
GALATASARAY'DAN GÖNDERME
Galatasaray Kulübü de sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bir atari oyunu üzerinden Beşiktaş ve Sergen Yalçın'a gönderme yaptı.
Paylaşımda, bir aslanın iki kartalı avladığı görülürken, koşan bir atın olması da dikkat çekti.
SİNAN ENGİN: SERGEN YARIŞI İZLESİN DİYE OTOBÜSÜ BEKLETTİK
Bilindiği üzere Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın futbolculuk döneminden bu yana at yetiştiriciliği ve at yarışlarına ilgisi bulunuyor.
Beşiktaş'ın eski yöneticisi Sinan Engin, "Sergen Yalçın'ın kafası rahat olsun diye takım otobüsünü beklettik.
Sergen yarışı izledi ve daha sonra otobüs hareket etti" diyerek Yalçın'ın bu tutkusunu bir yayında anlatmıştı.
ERMAN ÖZGÜR: KAFASI TAVANA VURACAK ZANNETTİM
2000-01 sezonunda Trabzonspor'da Sergen Yalçın ile birlikte forma giyen Erman Özgür ise efsane isim ve at yarışıyla ilgili anısını ise şöyle anlatmıştı:
"Aç, aç, aç!" diye bağırmaya başladı ! Biz panik olduk tabii ama o hemen Tamer'in yatağındaki kumandayı alıp at yarışı kanalını açtı. Bana bir rahatlama geldi ama bu rahatlık 2 dakika sonra Sergen abinin bağırmasıyla hemen kayboldu. Öyle bir sıçradı ki kafası tavana vuracak zannettim.
Sergen abi altılıyı tutturmuştu ve bu sefer çok iyi para alacaktı. (Çok iyi derken benim kontratımdaki bir yıllık paradan fazla!) Yarınki maçı bana bırakın" dedi ve tahmin edersiniz ki ertesi günkü maçı 2-0 kazanıp lider olduk! Çok iyi oynayıp bir de gol atmıştı."