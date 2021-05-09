Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş maçının devre arasında şok tartışma! Şükrü Hanedar'ın "Ganyan bayisi" sözü Sergen Yalçın'ı çıldırttı
Giriş Tarihi: 9.5.2021 09:10 Son Güncelleme: 9.5.2021 09:23

: - maçının devre arasında şok tartışma! 'ın "" sözü 'ı çıldırttı

Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş maçının devre arasında şok tartışma! Şükrü Hanedar'ın Ganyan bayisi sözü Sergen Yalçın'ı çıldırttı

haberi... - derbisinin devre arasında şok bir tartışmanın yaşandı. Soyunma odasına 2-1 önde giden Galatasaray'da idari direktör 'ın "" sözü sonrası Beşiktaş teknik direktörü çıldırdı ve çok sert tepki gösterdi... İşte son dakika haberinin detayları...

- derbisi ev sahibi takımın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Maçın devre arasında ise Galatasaray İdari Direktörü ile Beşiktaş teknik direktörü 'ın tartıştığı ortaya çıktı. İşte haberinin detayları...

Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş maçının devre arasında şok tartışma! Şükrü Hanedar'ın Ganyan bayisi sözü Sergen Yalçın'ı çıldırttı

Spor Toto 'in 40. haftasında evinde ezeli rakibi 'ı 3-1 yendi. Sarı-kırmızılılar, derbi galibiyetinin ardından büyük bir sevinç yaşadı.

Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş maçının devre arasında şok tartışma! Şükrü Hanedar'ın Ganyan bayisi sözü Sergen Yalçın'ı çıldırttı

Maç sonunda ise 'dan ve 'a çarpıcı bir gönderme yapılması dikkatlerden kaçmadı.

İklim krizini tohum topları çözecek
İklim krizini tohum topları çözecek
Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş maçının devre arasında şok tartışma! Şükrü Hanedar'ın Ganyan bayisi sözü Sergen Yalçın'ı çıldırttı

ŞÜKRÜ HANEDAR: HAYDİ GANYAN BAYİSİNE

Ayrıca, ile İdari Direktörü arasında tartışma yaşandığı gündeme geldi.

Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş maçının devre arasında şok tartışma! Şükrü Hanedar'ın Ganyan bayisi sözü Sergen Yalçın'ı çıldırttı

Beyaz TV'nin haberine göre; İlk yarıda 2-1 önde soyunma odasına giden 'da idari görevli , "Haydi ganyan bayisine" diyerek, Siyah-Beyazlılar'a sataştı.

Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş maçının devre arasında şok tartışma! Şükrü Hanedar'ın Ganyan bayisi sözü Sergen Yalçın'ı çıldırttı

SERGEN YALÇIN: TERBİYESİZ HERİFLER

Bu sözü duyan Teknik Direktörü bunun üzerine "Kim o sözü söyleyen?" diye bağırdı.

İklim krizini tohum topları çözecek
İklim krizini tohum topları çözecek
Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş maçının devre arasında şok tartışma! Şükrü Hanedar'ın Ganyan bayisi sözü Sergen Yalçın'ı çıldırttı

Hanedar'dan cevap gelmeyince , "Biz sizi böyle mi misafir ettik? Terbiyesiz herifler" diyerek sert tepki gösterdi.

Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş maçının devre arasında şok tartışma! Şükrü Hanedar'ın Ganyan bayisi sözü Sergen Yalçın'ı çıldırttı

GALATASARAY'DAN GÖNDERME

Kulübü de sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bir atari oyunu üzerinden ve 'a gönderme yaptı.

Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş maçının devre arasında şok tartışma! Şükrü Hanedar'ın Ganyan bayisi sözü Sergen Yalçın'ı çıldırttı

Paylaşımda, bir aslanın iki kartalı avladığı görülürken, koşan bir atın olması da dikkat çekti.

İklim krizini tohum topları çözecek
İklim krizini tohum topları çözecek
Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş maçının devre arasında şok tartışma! Şükrü Hanedar'ın Ganyan bayisi sözü Sergen Yalçın'ı çıldırttı

, maç sonunda "Konuşulması gereken çok konu var ama sonra konuşacağız" demişti.

Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş maçının devre arasında şok tartışma! Şükrü Hanedar'ın Ganyan bayisi sözü Sergen Yalçın'ı çıldırttı

SİNAN ENGİN: SERGEN YARIŞI İZLESİN DİYE OTOBÜSÜ BEKLETTİK

Bilindiği üzere Teknik Direktörü 'ın futbolculuk döneminden bu yana at yetiştiriciliği ve at yarışlarına ilgisi bulunuyor.

Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş maçının devre arasında şok tartışma! Şükrü Hanedar'ın Ganyan bayisi sözü Sergen Yalçın'ı çıldırttı

'ın eski yöneticisi Sinan Engin, "'ın kafası rahat olsun diye takım otobüsünü beklettik.

İklim krizini tohum topları çözecek
İklim krizini tohum topları çözecek
Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş maçının devre arasında şok tartışma! Şükrü Hanedar'ın Ganyan bayisi sözü Sergen Yalçın'ı çıldırttı

Sergen yarışı izledi ve daha sonra otobüs hareket etti" diyerek Yalçın'ın bu tutkusunu bir yayında anlatmıştı.

Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş maçının devre arasında şok tartışma! Şükrü Hanedar'ın Ganyan bayisi sözü Sergen Yalçın'ı çıldırttı

ERMAN ÖZGÜR: KAFASI TAVANA VURACAK ZANNETTİM

2000-01 sezonunda Trabzonspor'da ile birlikte forma giyen Erman Özgür ise efsane isim ve at yarışıyla ilgili anısını ise şöyle anlatmıştı:

Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş maçının devre arasında şok tartışma! Şükrü Hanedar'ın Ganyan bayisi sözü Sergen Yalçın'ı çıldırttı

"Aç, aç, aç!" diye bağırmaya başladı ! Biz panik olduk tabii ama o hemen Tamer'in yatağındaki kumandayı alıp at yarışı kanalını açtı. Bana bir rahatlama geldi ama bu rahatlık 2 dakika sonra Sergen abinin bağırmasıyla hemen kayboldu. Öyle bir sıçradı ki kafası tavana vuracak zannettim.

İklim krizini tohum topları çözecek
İklim krizini tohum topları çözecek
Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş maçının devre arasında şok tartışma! Şükrü Hanedar'ın Ganyan bayisi sözü Sergen Yalçın'ı çıldırttı

Sergen abi altılıyı tutturmuştu ve bu sefer çok iyi para alacaktı. (Çok iyi derken benim kontratımdaki bir yıllık paradan fazla!) Yarınki maçı bana bırakın" dedi ve tahmin edersiniz ki ertesi günkü maçı 2-0 kazanıp lider olduk! Çok iyi oynayıp bir de gol atmıştı."

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Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş maçının devre arasında şok tartışma! Şükrü Hanedar'ın "Ganyan bayisi" sözü Sergen Yalçın'ı çıldırttı
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