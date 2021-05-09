Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş maçının devre arasında şok tartışma! Şükrü Hanedar'ın "Ganyan bayisi" sözü Sergen Yalçın'ı çıldırttı

Sergen abi altılıyı tutturmuştu ve bu sefer çok iyi para alacaktı. (Çok iyi derken benim kontratımdaki bir yıllık paradan fazla!) Yarınki maçı bana bırakın" dedi ve tahmin edersiniz ki ertesi günkü maçı 2-0 kazanıp lider olduk! Çok iyi oynayıp bir de gol atmıştı."