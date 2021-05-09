Uçurumun kenarından geldik

Terim, “Hak ettiğimiz, temiz bir galibiyet oldu. 2. yarı gol sayımız artabilirdi. Uçurumun kenarında dolaşmak, aşağı düşme psikolojisi kolay değil” dedi
G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, maçın ardından oyuncularına övgüler yağdırdı. Özellikle mücadelenin 2. yarısında oyunun tek hakimi olduklarını belirten deneyimli çalıştırıcı, "Çok hak ettiğimiz, çok temiz bir galibiyet oldu. 2. yarı gol sayımız artabilirdi. İlk devre tehlikeyaşadık ama ikinci 45 dakikayaşamadık. Arkadaşlarım iledoğru bir plan yaptık. Uçurumun kenarında dolaşmak, aşağı düşme psikolojisi ile oynamak kolay değil.
G.SARAY VAZGEÇMEZ
Oyuncularım yüreklerini koyarak oynadı. Türkiye Süper Ligi'nde neyin ne olacağı belli olmaz demiştim. Herkes kaybedebilir, biz bu yarıştan sonuna kadar vazgeçmeyeceğiz. G.Saray vazgeçmez. Ama G.Saray önce kendi maçını kazanmayı amaçlayacak, sonra rakiplerinin kayıplarını bekleyecek. Nerede olacağımızı göreceğiz. İnsanbu futbolu görünce bazı şeylerede çok üzülüyor" yorumunu yaptı.
'MUKAVELEMİ SORDULAR!'
TERİM, basın toplantısında G.Saray'daki seçim süreciyle ilgili ise "Adaylardan birkaçı mukavele hakkında sorular sordu. Uygun görürsenizderbiyi kazanmış bir Galatasaray varken bukonuyu konuşmayalım" yorumunu yaptı.