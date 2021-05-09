Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Uçurumun kenarından geldik
Giriş Tarihi: 9.5.2021

Uçurumun kenarından geldik

Uçurumun kenarından geldik

, “Hak ettiğimiz, temiz bir galibiyet oldu. 2. yarı gol sayımız artabilirdi. Uçurumun kenarında dolaşmak, aşağı düşme psikolojisi kolay değil” dedi

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, maçın ardından oyuncularına övgüler yağdırdı. Özellikle mücadelenin 2. yarısında oyunun tek hakimi olduklarını belirten deneyimli çalıştırıcı, "Çok hak ettiğimiz, çok temiz bir galibiyet oldu. 2. yarı gol sayımız artabilirdi. İlk devre tehlike yaşadık ama ikinci 45 dakika yaşamadık. Arkadaşlarım ile doğru bir plan yaptık. Uçurumun kenarında dolaşmak, aşağı düşme psikolojisi ile oynamak kolay değil.

G.SARAY VAZGEÇMEZ
Oyuncularım yüreklerini koyarak oynadı. Türkiye Süper Ligi'nde neyin ne olacağı belli olmaz demiştim. Herkes kaybedebilir, biz bu yarıştan sonuna kadar vazgeçmeyeceğiz. G.Saray vazgeçmez. Ama G.Saray önce kendi maçını kazanmayı amaçlayacak, sonra rakiplerinin kayıplarını bekleyecek. Nerede olacağımızı göreceğiz. İnsan bu futbolu görünce bazı şeylere de çok üzülüyor" yorumunu yaptı.

'MUKAVELEMİ SORDULAR!'
TERİM, basın toplantısında G.Saray'daki seçim süreciyle ilgili ise "Adaylardan birkaçı mukavele hakkında sorular sordu. Uygun görürseniz derbiyi kazanmış bir Galatasaray varken bu konuyu konuşmayalım" yorumunu yaptı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kadir Gecesi ibadetleri! Kadir Gecesi duası ve suresi oku: Kadir Gecesi’nde neler yapılır, nasıl ibadet edilir, okunacak dualar ve yapılması gerekenler
SON DAKİKA: Meteoroloji korkutan raporu paylaştı! Büyük tehlike... Son 50 yılın en düşük seviyesi görüldü
YASİN SURESİ OKUNUŞU - Yasin Suresi Duası Arapça Oku ve Dinle - Yasin-i Şerif Türkçe Anlamı, Tefsiri, Meali Ve Faziletleri
İnşirah Suresi Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı - İnşirah Suresi Oku, Dinle, Meali ve Faziletleri
Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında başlıyor 2021? Ramazan Bayram hangi gün başlıyor ve kaç gün olacak?
Son dakika: Mescid-i Aksa İmamı A Haber'de duyurdu: İsrail Mescid-i Aksa'yı işgale hazırlanıyor
Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi şok Muslera sözleri! "Galatasaray için felaket olur"
Abdest Nasıl Alınır? - Abdest Alma Sırası Ve Resimli Anlatımı - Namaz Abdesti Nasıl Alınır ve Farzları Nedir?
Son dakika haberi: Tekirdağ'daki doktor babanın intihar plan kan dondurdu
Son dakika: Sergen Yalçın'dan hakem isyanı! "Verilen karar komedi"
İklim krizini tohum topları çözecek
İklim krizini tohum topları çözecek
ARKADAŞINA GÖNDER
Uçurumun kenarından geldik
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA