Uçurumun kenarından geldik

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, maçın ardından oyuncularına övgüler yağdırdı. Özellikle mücadelenin 2. yarısında oyunun tek hakimi olduklarını belirten deneyimli çalıştırıcı, "Çok hak ettiğimiz, çok temiz bir galibiyet oldu. 2. yarı gol sayımız artabilirdi.Uçurumun kenarında dolaşmak, aşağı düşme psikolojisi ile oynamak kolay değil.Oyuncularım yüreklerini koyarak oynadı. Türkiye Süper Ligi'nde neyin ne olacağı belli olmaz demiştim. Herkes kaybedebilir, biz bu yarıştan sonuna kadar vazgeçmeyeceğiz. G.Saray vazgeçmez. Ama G.Saray önce kendi maçını kazanmayı amaçlayacak, sonra rakiplerinin kayıplarını bekleyecek." yorumunu yaptı.TERİM, basın toplantısında G.Saray'daki seçim süreciyle ilgili ise "Adaylardan birkaçı mukavele hakkında sorular sordu.yorumunu yaptı.