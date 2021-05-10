Son dakika: Trabzonspor'a eski Barcelonalı! Cristian Tello için görüşmelere başladı...

"TÜM LİMİTLER ZORLANACAK"

A Spor yayınına bağlanan Yunus Emre Sel, "Oyuncunun maliyeti ve Barcelona'nın bazı hakları elinde bulunduruyor olması sebebiyle, çok kolay bir transfer süreci beklenmiyor. Trabzonspor yönetimi, Abdullah Avcı'nın istekleri doğrultusunda bir oyuncu için limitleri zorlama kararı almıştı. Bu oyuncu Cristian Tello olacak. Şu an için Real Betis ile görüşmeler sürüyor." ifadelerini kullandı.