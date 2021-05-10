Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Trabzonspor'a eski Barcelonalı! Cristian Tello için görüşmelere başladı...
Giriş Tarihi: 10.5.2021 19:46 Son Güncelleme: 10.5.2021 20:01

Son dakika: 'a eski Barcelonalı! için görüşmelere başladı...

YUNUS EMRE SEL
Son dakika: Trabzonspor'a eski Barcelonalı! Cristian Tello için görüşmelere başladı...

Son dakika haberi... 'de sezonu 4. sırada tamamlaması kesinleşen 'da yeni sezon için transfer hazırlıkları şimdiden başladı. yönetiminde, gelecek sezonun kadrosunu hazırlamaya başlayan bordo-mavili ekip, forması giyen İspanyol yıldız için görüşmelere başladı.

Süper Lig'de sezonu 4. sırada bitirmesi kesinleşesen Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın istekleri doğrultusunda yeni sezonun transfer çalışmalarına başladı. Bu sezon İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis'te forma giyen 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu Cristian Tello ile görüşmelere başlandı.

Kariyerinde Barcelona, Porto ve Fiorentina gibi Avrupa'nın büyük kulüpleri bulunan Tello'nun, maliyetinin yüksek olmasına rağmen bordo-mavili ekibin bu transferde tüm şansını zorlayacağı ifade edildi.

"TÜM LİMİTLER ZORLANACAK"

A Spor yayınına bağlanan Yunus Emre Sel, "Oyuncunun maliyeti ve Barcelona'nın bazı hakları elinde bulunduruyor olması sebebiyle, çok kolay bir transfer süreci beklenmiyor. Trabzonspor yönetimi, Abdullah Avcı'nın istekleri doğrultusunda bir oyuncu için limitleri zorlama kararı almıştı. Bu oyuncu Cristian Tello olacak. Şu an için Real Betis ile görüşmeler sürüyor." ifadelerini kullandı.

"TEKLİFE ÇOK SICAK BAKILMADI"

Yunus Emre Sel, Real Betis'in şu an için teklife çok sıcak bakmadığını belirtti. Yunus Emre Sel, "Real Betis kulübü, oyuncuyu bu sezon çoğu maçta ilk 11'de oynatmamasına rağmen Trabzonspor'un teklifine çok sıcak bakmış değil. Real Betis yönetimi ikna edildikten sonra oyuncuyla görüşmeler başlanacak. Abdullah Avcı'nın bu transferi çok istediğini belirtebiliriz." diye konuştu.

Bu sezon Real Betis formasıyla 29 maçta 5 gol ve 3 asist yapan Tello, Barcelona'da ise 86 maça çıkmıştı. Kariyerinin zirve dönemlerinde Barcelona forması giyen Tello, Katalan ekibinde 20 gol ve 14 asistle oynamıştı.

2017 yılından bu yana Real Betis'te forma giyen Tello, toplamda 133 maça çıktı. Bu 133 maçta, 19 gol ve 17 asist yapan İspanyol yıldız, takımının vazgeçilmez isimlerinden birisi oldu.

Trabzonspor'a eski Barcelonalı! Cristian Tello ile görüşmeler başladı...

EN ÇOK OKUNANLAR

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil en büyük pişmanlığını Günaydın’a açıkladı! ‘Nefise’ye karşı kendimi hep suçlu hissettim’
Son dakika: Fırtına ve sağanak yağış geri döndü! Meteoroloji'den 47 kente sarı kodlu uyarı
Son dakika haberi: Tam kapanma sonrası kademeli normalleşme nasıl olacak?
Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası olay sözler! "İddia ediyorum, Sergen Yalçın 60. dakikadan sonra..."
İlk kez konuşan Feyza Aktan’dan bomba açıklamalar! Özcan Deniz'in eski eşi ‘Bugüne kadar oğlum için sustum’
Son dakika: Beşiktaş'ta Aboubakar için sert sözler! 'En zor zamanda yalnız bıraktı, beş dakika bile...'
Son dakika haberi: İsrail polisi Mescid-i Aksa'dan geri çekiliyor
Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında başlıyor? 2021 Ramazan Bayram hangi gün başlıyor ve kaç gün sürecek?
Son dakika: Fenerbahçe'de sezon sonu büyük operasyon! Tam 7 futbolcu gönderiliyor...
Son dakika: PSG'nin puan kaybı sonrası Lille şampiyonluğa çok yakın! Kral Burak Yılmaz Fransa'yı dize getirdi...
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Trabzonspor'a eski Barcelonalı! Cristian Tello için görüşmelere başladı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA