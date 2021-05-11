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Giriş Tarihi: 12.5.2021 00:37

'ı yıktı!

AA
Çağlar Söyüncü Manchester United'ı yıktı!

'de , milli futbolcu 'nün de gol attığı maçta deplasmanda 'ı 2-1 yenerken, bu sonuçla , sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

İngiltere Premier Lig'de 35. hafta mücadelesinde Manchester United ile Leicester City, Old Trafford'da karşılaştı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri, 10. dakikada Luke Thomas ve 66. dakikada Çağlar Söyüncü attı. Ev sahibi Manchester United'ın tek golü, 15. dakikada Mason Greenwood'tan geldi.

Leicester City'de Çağlar Söyüncü 90 dakika sahada kalırken, bir diğer milli futbolcu Cengiz Ünder kadroda yer almadı.

Bu sonuçla Manchester United 70 puanda kalırken, 80 puanı bulunan Manchester City, sezonun bitimine 3 hafta kala son 4 sezonda 3'üncü, tarihindeki 7'nci şampiyonluğunu ilan etti. Leicester City ise 66 puanla 3. sıraya yükseldi.

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Çağlar Söyüncü Manchester United'ı yıktı!
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