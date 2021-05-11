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Giriş Tarihi: 11.5.2021 10:52 Son Güncelleme: 11.5.2021 10:55

Fenerbahçeli ’in takımı Waasland- küme düştü

AA
Fenerbahçeli Michael Frey’in takımı Waasland-Beveren küme düştü

’nin sezon başında kiralık olarak Belçika Jupiler Ligi ekibi Waasland-’e gönderdiği ’in takımı küme düştü.

Fenerbahçe'den sezon başında Belçika Jupiler Ligi ekibi Waasland-Beveren'e kiralanan Michael Frey'in takımı küme düştü. 34 maçlık normal sezonda 31 puan toplayan Waasland-Beveren averajla 17. sırada yer alırken, ligde gerçekleşen format gereği 1B Pro Lig'i 2. sırada bitiren Seraing ile play-out maçları oynadı.

Seraing'in sahasında oynanan ilk maç 1-1 sona ererken, ikinci maçta Waasland-Beveren 5-2 kaybederek, Mouscron'dan sonra Jupiler Lige veda eden ikinci takım oldu. İsviçreli futbolcu Michael Frey, bu sezon tüm kulvarlarda Beveren formasıyla 32 maçta 17 gol, 4 asistlik performans gösterdi.

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Fenerbahçeli Michael Frey’in takımı Waasland-Beveren küme düştü
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