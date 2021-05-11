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Giriş Tarihi: 11.5.2021 23:23 Son Güncelleme: 11.5.2021 23:24

Ghezzal'ın menajeri Hakan Korkmaz gözaltına alındı! Maç sonu olaylara karıştı...

Ghezzal'ın menajeri Hakan Korkmaz gözaltına alındı! Maç sonu olaylara karıştı...

Spor Toto 'in 41. haftasında Beşiktaş, sahasında Fatih 'e 2-1 mağlup oldu. Beşiktaş ile Fatih Karagümrük arasında oynanan maçın ardından stat koridorunda olay çıktı. Fatih Karagümrüklü Ndao'ya saldırdığı iddia edilen Ghezzal'ın menajeri Hakan Korkmaz gözaltına alındı.

Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında Beşiktaş, sahasında Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, Galatasaray'ın kazanmasıyla son haftaya rakibiyle 81 puanla eşit şekilde girdi. Maç sonrası çıkan arbedede olaylara karışan Rachid Ghezzal'ın menajeri Hakan Korkmaz gözaltına alındı.

Beşiktaş ile Fatih Karagümrük arasında oynanan maçın ardından stat koridorunda olay çıktı. Ndao'ya saldırdığı iddia edilen Ghezzal'ın menajeri Hakan Korkmaz gözaltına alındı.

Süper Lig'in 41. haftasında Karagümrük, Beşiktaş deplasmanında 2-1 kazanırken, karşılaşmanın ardından olaylar çıktı. Maçın bitiminin ardından stat koridorunda, otobüslerin bulunduğu bölümde de tartışma yaşandı.

Takım otobüsüne giden Ndao ile Ghezza'ın menajeri Hakan Korkmaz arasında çıkan tartışmada, Karagümrüklü oyuncu Koray Altınay araya girdi. Yaşanan gelişmenin ardından Ndao, Hakan Korkmaz'dan şikayetçi olurken, spor şubeye bağlı polisler Korkmaz'ı gözaltına aldı.

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Ghezzal'ın menajeri Hakan Korkmaz gözaltına alındı! Maç sonu olaylara karıştı...
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