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Giriş Tarihi: 11.5.2021 08:13 Son Güncelleme: 11.5.2021 08:35

ve 'tan sonra de istiyor

Salih Uçan'ı Galatasaray ve Beşiktaş'tan sonra Fenerbahçe de istiyor

ve 'ın yakından ilgilendiği ancak Kartal'ın renklerine bağlamaya daha yakın olduğu 'a eski takımı de kanca attı. Salih, sosyal medya hesabından Fenerbahçe yöneticisi 'ı takibe aldı.

Emre Belözoğlu'nun sisteminde kilit rol oynayan Jose Sosa'nın haziran ayında 36 yaşına girecek olması nedeniyle sarı-lacivertlilerin alternatif aradığı ve 27 yaşındaki oyuncuyu bu bölge için düşündüğü belirtildi. Salih, sosyal medya hesabından Fenerbahçe yöneticisi Kemal Danabaş'ı takibe aldı.

Bu sezon Alanyaspor formasıyla çıktığı toplam 40 maçta 3 gol atıp, 7 asistlik performans sergileyen yıldız futbolcu 2012'de Buca'dan Fenerbahçe'ye gelmiş buradan 2014'te İtalyan ekibi Roma'nın yolunu tutmuştu.

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Salih Uçan'ı Galatasaray ve Beşiktaş'tan sonra Fenerbahçe de istiyor
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