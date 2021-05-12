Bir bu eksikti! Ljajic sakatlandı

Sakatlar Aboubakar, Cenk Tosun, Hasic ve Gökhan Töre ile kart cezalısı Atiba'dan yoksun olarak Karagümrük karşısına çıkan Beşiktaş, bir oyuncusunu daha kaybetti.Sağ omzundan sakatlık yaşayan siyah-beyazlı futbolcu, yerini 38. dakikada Mensah'a bıraktı. Acılar içinde yerde kalan Boşnak oyuncu, sedyeyle kenara alındı.Sedyeyle sahayı terk eden Ljajic, kolu sarıldıktan sonra soluğu tribünde aldı. Kritik karşılaşmada takımına destek vermek isteyen Boşnak asıllı oyuncunun çektiği acı yüzüne yansıdı. Ljajic sahada kaldığı süre boyunca 22 pas yapıp 2 ikili mücadele kazandı ve bir şut çekti.BEŞIKTAŞ'TA derbide yokluğu en çok hissedilen isimlerden olan Georges-Kevin N'Koudou ilk 11'deki yerini aldı. Maçtan bir gün önce yapılan antrenmana çıkan oyuncunun dün çekilen MR'ında herhangi bir sorun olmayınca kadroya dahil edildi.KARAGÜMRÜK Teknik Sorumlusu David Sassarini özel bir golle, güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi. Sosyal medyada maçla ilgili ortaya atılan iddialara da yanıt veren Sassarini, "Burada harika bir ekip var. Biz kendimiz için sahaya çıktık. Başka şeyler bizi ilgilendirmiyor. Sıkıntılar yaşadık ama üstesinden geldik" dedi.