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Giriş Tarihi: 12.5.2021

Bir bu eksikti! Ljajic sakatlandı

Bir bu eksikti! Ljajic sakatlandı

35. dakikada sağ omzunun üstüne düşen tecrübeli futbolcu sahayı sedyeyle terk etti. Kartal’da sakat sayısı 5’e yükseldi

Sakatlar Aboubakar, Cenk Tosun, Hasic ve Gökhan Töre ile kart cezalısı Atiba'dan yoksun olarak Karagümrük karşısına çıkan Beşiktaş, bir oyuncusunu daha kaybetti. Adem Ljajic maçın 35. dakikasında Karagümrük ceza sahası içinde Biglia ile girdiği ikili mücadele sonrası maça devam edemedi. Sağ omzundan sakatlık yaşayan siyah-beyazlı futbolcu, yerini 38. dakikada Mensah'a bıraktı. Acılar içinde yerde kalan Boşnak oyuncu, sedyeyle kenara alındı. Takım adeta revire dönerken Ljajic'in net durumunun bugün çekilecek MR'ın ardından belli olacağı öğrenildi.

ACI İÇİNDE MAÇI İZLEDİ
Sedyeyle sahayı terk eden Ljajic, kolu sarıldıktan sonra soluğu tribünde aldı. Kritik karşılaşmada takımına destek vermek isteyen Boşnak asıllı oyuncunun çektiği acı yüzüne yansıdı. Ljajic sahada kaldığı süre boyunca 22 pas yapıp 2 ikili mücadele kazandı ve bir şut çekti.

KEVİN N'KOUDOU TAKIMA DÖNDÜ
BEŞIKTAŞ'TA derbide yokluğu en çok hissedilen isimlerden olan Georges-Kevin N'Koudou ilk 11'deki yerini aldı. Maçtan bir gün önce yapılan antrenmana çıkan oyuncunun dün çekilen MR'ında herhangi bir sorun olmayınca kadroya dahil edildi.

'KENDİMİZ İÇİN SAHAYA ÇIKTIK'
KARAGÜMRÜK Teknik Sorumlusu David Sassarini özel bir golle, güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi. Sosyal medyada maçla ilgili ortaya atılan iddialara da yanıt veren Sassarini, "Burada harika bir ekip var. Biz kendimiz için sahaya çıktık. Başka şeyler bizi ilgilendirmiyor. Sıkıntılar yaşadık ama üstesinden geldik" dedi.

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Bir bu eksikti! Ljajic sakatlandı
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