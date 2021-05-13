Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Denizlispor'da Rodallega, Recep Niyaz ve Mustafa Yumlu'ya talip var
Giriş Tarihi: 13.5.2021 14:45

'da Rodallega, ve 'ya talip var

DHA
Denizlispor'da Rodallega, Recep Niyaz ve Mustafa Yumlu'ya talip var

'de küme düşmesi kesinleşen 'da takımın yıldızlarına talipler artıyor. 'yı , , ve 'un istediği bildirildi. 'ya Kasımpaşa'dan teklif gelirken, için de Süper Lig'den birçok kulübün devreye girdiği ileri sürüldü.

Süper Lig'de küme düşmesi haftalar önce kesinleşen Yukatel Denizlispor'da takım da dağılıyor. Son olarak Galatasaray'a evinde 4-1 kaybeden ve son hafta deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük müsabakasıyla lige veda edecek olan yeşil-siyahlılarda takımın önemli oyuncuları Rodallega, Recep Niyaz, Mustafa Yumlu ve Leismann'a şimdiden birçok kulübün talip olduğu ifade edildi. Denizlispor'la sözleşmesi bu ay sonunda bitecek Hugo Rodallega'yı Göztepe, Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor ve Trabzonspor'un istediği bildirildi.



Denizlispor'da 2 sezondur forma giyen 35 yaşındaki Kolombiyalı bu sezon takım küme düşmesine rağmen 27 maçta 14 gol atarak yıldızlaştı. Ege ekibiyle 2 yıllık sözleşmesi bulunan orta saha Recep Niyaz için de Süper Lig'den birçok kulübün devreye girdiği ileri sürüldü. Yine Denizlispor'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunan stoper Mustafa Yumlu için de Kasımpaşa'nın ciddi bir teklifte bulunduğu vurgulanırken, Fabiano Leinsmann'ın da yurt dışında kariyerini sürdürmek istediği kaydedildi. Alacaklarını tahsil edemediği için sezon devam ederken takımdan ayrılan Şilili Sagal'ın da gelecek sezon Süper Lig'de başka bir takımda oynamasının söz konusu olduğu öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bugün bayram namazı kılınacak mı ve bayram namazı saat kaçta? Bayram namazı camilerde kılınacak mı ve camiler açık mı? 2021 Bayram namazı saatleri
Bu seneye özel Bayram Mesajları 2021 yayınlandı! İşte Dualı, Kısa, Uzun, Yeni ve En Güzel Resimli Ramazan Bayramı mesajları ve sözleri ile Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun!
Son dakika... Ucuz kredi başlıyor: Başkan Erdoğan duyurmuştu! İşte detaylar...
Bayram namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? Diyanet bilgisi ile bayram namazı kaç rekat kılınır?
Bayram namazı saatleri: Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Ankara, İzmir ve İstanbul il il bayram namazı saatleri vakti!
Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e flaş sözler! "Boğaz köprüsünden düşse..."
Bayramda marketler açık mı, bugün saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? İşte 13 Mayıs A101, BİM, ŞOK, Migros bakkal ve market çalışma saatleri
Son dakika: Son hafta öncesi olay sözler! "Beşiktaş'ın şampiyon olması mucize, Fenerbahçe yarış dışı bırakıldı, Galatasaray..."
Son dakika: Beşiktaş ve Fenerbahçe için flaş yorum! "Ne Emre Belözoğlu, ne de Sergen Yalçın..."
En İçten Bayram Mesajları 2021 ve Sözleri Seçenekleri! İşte Dualı, Kısa, Uzun, Yeni ve En Güzel Resimli Ramazan Bayramı mesajları ile İyi Bayramlar Türkiye!
ARKADAŞINA GÖNDER
Denizlispor'da Rodallega, Recep Niyaz ve Mustafa Yumlu'ya talip var
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA