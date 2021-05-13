Denizlispor'da Rodallega, Recep Niyaz ve Mustafa Yumlu'ya talip var





Denizlispor'da 2 sezondur forma giyen 35 yaşındaki Kolombiyalı bu sezon takım küme düşmesine rağmen 27 maçta 14 gol atarak yıldızlaştı. Ege ekibiyle 2 yıllık sözleşmesi bulunan orta saha Recep Niyaz için de Süper Lig'den birçok kulübün devreye girdiği ileri sürüldü. Yine Denizlispor'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunan stoper Mustafa Yumlu için de Kasımpaşa'nın ciddi bir teklifte bulunduğu vurgulanırken, Fabiano Leinsmann'ın da yurt dışında kariyerini sürdürmek istediği kaydedildi. Alacaklarını tahsil edemediği için sezon devam ederken takımdan ayrılan Şilili Sagal'ın da gelecek sezon Süper Lig'de başka bir takımda oynamasının söz konusu olduğu öğrenildi.