Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: TFF'den yeni karar! Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe maçları dışında...
Giriş Tarihi: 13.5.2021 13:37 Son Güncelleme: 13.5.2021 13:50

: TFF'den yeni karar! , ve maçları dışında...

Son dakika: TFF'den yeni karar! Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe maçları dışında...

Az önce gelen bilgisine göre Türkiye Futbol Federasyonu bu hafta sonu oynanacak karşılaşmalar için fikstür düzenlemesi yaptı. Şampiyonluk için mücadele veren , ve 'nin maçlarının yanı sıra Trabzonspor - Gençlerbirliği karşılaşması da 20:30'da başlayacak. Bu dört maçın dışındaki tüm maçlar Cumartesi saat 18:00'da başlayacak.

Son dakika haberi: Türkiye Futbol Federasyonu'ndan fikstür kararı! Şampiyonluk için sahaya çıkacan Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yanı sıra Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı da Cumartesi akşamı saat 20:30'da başlayacak. Bu karşılaşma haricindeki diğer tüm maçlar aynı gün 18:00'de oynanacak. Süper Lig'e Denizlispor, Erzurumspor ve Ankaragücü'nün küme düşeceği kesinleşmişti. Lige veda eden diğer takım ya Kayserispor ya da Gençlerbirliği olacak.

ŞAMPİYONLUK MAÇLARI 20:30'DA!

ANKARAGÜCÜ - AYTEMİZ ALANYASPOR 18:00
SİVASSPOR - KASIMPAŞA 18:00
ÇAYKUR RİZESPOR - BAŞAKŞEHİR 18:00
HATAYSPOR - GAZİANTEP FK 18:00
KARAGÜMRÜK - DENİZLİSPOR 18:00

ANTALYASPOR - KONYASPOR 18:00
KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE 20:30
GALATASARAY - YENİ MALATYASPOR 20:30
GÖZTEPE - BEŞİKTAŞ 20:30
TRABZONSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ 20:30

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Son dakika: TFF'den yeni karar! Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe maçları dışında...
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