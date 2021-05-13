Son dakika: TFF'den yeni karar! Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe maçları dışında...

Son dakika haberi: Türkiye Futbol Federasyonu'ndan fikstür kararı! Şampiyonluk için sahaya çıkacan Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yanı sıra Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı da Cumartesi akşamı saat 20:30'da başlayacak. Bu karşılaşma haricindeki diğer tüm maçlar aynı gün 18:00'de oynanacak. Süper Lig'e Denizlispor, Erzurumspor ve Ankaragücü'nün küme düşeceği kesinleşmişti. Lige veda eden diğer takım ya Kayserispor ya da Gençlerbirliği olacak.