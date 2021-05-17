Avrupa Beşiktaş’ı yazdı

Türkiye ligindeki müthiş yarış Avrupa basınında da gündem oldu.2-1'lik galibiyet şampiyonluğa yetti.Beşiktaş büyük gerilimin sonunda şampiyon oldu.Türkiye'de son hafta kalp krizi seviyesinde heyecan yaşandı.Hem Beşiktaş hem Galatasaray hem Fenerbahçe için gece kötü başladı. İkinci yarılar ise tam bir çılgınlığa dönüştü.Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin şampiyon olabileceği heyecanlı gecenin kazananı Beşiktaş oldu.Türkiye'de son hafta kan donduran bir heyecan yaşandı.3 takım da şampiyonluk potasına girdi. Beşiktaş, heyecanlı gecenin kazananı oldu.Rachid Ghezzal'in transferin son gününde geciken evraklarının TFF'ye yetişmesini sağlayan motorlu kurye, farkında olmadan şampiyonluğa katkı sağladı. Performansıyla siyah-beyazlı takımı uçuran Cezayirli futbolcu da bunu unutmadı ve İzmir'de maç sonrası sahada motorcu sevinci yaparak transfer sürecini hatırlattı.Beşiktaş'ın şampiyonluğunda ilginç bir detay çok konuşuldu. Siyah-beyazlıların son 4 şampiyonluğunun hepsinde kadrodaki bir oyuncu ikiz bebek sahibi oldu. 2008'de Fabian Ernst, 2016'da Jose Sosa, 2017'de Fabri, 2021'de ise Cyle Larin ikiz bebeklerini kucaklarına aldı ve Kartal bu sezonları mutlu bitirdi.Sözleşmesinin bittiği Aytemiz Alanyaspor ile yollarını ayıran Salih Uçan, haftalar önce anlaşma sağladığı Beşiktaş'a imza atmak için geri sayıma geçti. 3 yıllık kontrat yapılacak olan 27 yaşındaki orta saha, transfer sezonunun başlamasıyla birlikte resmi sözleşmeyi imzalayarak takıma katılacak.