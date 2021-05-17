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Giriş Tarihi: 17.5.2021 08:10 Son Güncelleme: 17.5.2021 08:10

Spor salonları ve ? İstanbul'da halı sahalar açılacak mı?

Spor salonları ve halı sahalar açıldı mı? İstanbul'da halı sahalar açılacak mı?

bitti mi devam ediyor mu? İçişleri Bakanlığı son dakika bilgisine göre takvimini açıkladı. Buna göre bazı işletmeler açılırken bazı işletmelerin de kapalı kalmasına karar verildi. 17 Mayıs ile 1 Haziran arasındaki bu süreçe kademeli normalleşme dönemi denildi. Sokağa çıkma yasağı var mı devam edecek mi? Spor salonları ve ? İşte İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan kademeli normalleşme genelgesinin detayları...

Türkiye'de Ramazan ayında alınan tam kapanma kararı bugün sona eriyor. İçişleri Bakanlığı az önce yaptığı son dakika açıklamasında kademeli normalleşme takvimini açıkladı. Buna göre sokağa çıkma yasağı devam edecek mi? Halı sahalar ve spor salonları açıldı mı? 17 Mayıs ile 1 Haziran arasında hem spor salonları, hem masaj salonları hem saunalar hem yüzme havuzları hem de halı sahalar Türkiye genelinde kapalı olacak. Sokağa çıkma yasağı devam ediyor mu?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DEVAM EDİYOR MU? SPOR SALONLARI AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan kademeli normalleşme açıklamasına göre tam kapanma öncesi olduğu gibi hafta içi akşam saatlerinde ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı söz konusu olacak. Buna göre hafta içi sokağa çıkma yasağı 21:00'de başlayacak, hafta sonu da yasak sürecek.

Sokağa Çıkma Kısıtlamaları;

- Hafta içi: 21.00-05.00 saatleri arasında,
- Hafta sonu: Cuma günleri saat 21.00'den başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi saat 05.00'te tamamlanacak şekilde uygulanması,

Yeme-İçme Yerleri

- Hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis,
- Hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis yapabilmeleri,

Diğer işyerleri

17 Mayıs-1 Haziran arası kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan işyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir

- Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,
- Sinema salonları,
- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,
- İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,
- Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları,
- Hamam, sauna ve masaj salonları,
- Lunaparklar ve tematik parklar.

Tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat gibi dükkanlar ile büro ve ofisler vb. işyerleri hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.
Alışveriş merkezleri (AVM) ise; hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları kapalı olacaktır.
Marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışındaki ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında da izin verilmeyecektir.

Pazaryerleri hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları ise pazaryerleri kurulmayacaktır.
Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabileceklerdir.
Çay ocaklarının masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebilmeleri,

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Spor salonları ve halı sahalar açıldı mı? İstanbul'da halı sahalar açılacak mı?
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