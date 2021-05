Rodallega'ya "Come to Konyaspor" çağrısı

"COME TO KONYASPOR"

Özellikle veda mesajının ardında Konyasporlu taraftarlar Rodallega'nın sosyal medya hesabını adeta yorum yağmuruna tuttu. Taraftarlar, golcü ismin fotoğraflarının altına 'Come to Konyaspor' yazarak çağrıda bulundu.

Hugo Rodallega: "Taraftarlara teşekkür ederim" Aldığı plaketi veda mesajıyla birlikte sosyal medya hesabından paylaşan Hugo Rodallega, "Benim için gerçekten çok şey ifade eden bu küçük ayrıntı için teşekkür ederim. Bir kişi ve bir futbolcu olarak her gün gelişmeye devam ediyorum. Zor durumlardan kurtulmak için her zaman destek olan taraftarlara teşekkür ederim" dedi.