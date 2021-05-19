AİHM’den TFF kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) TFF için bir karar aldı. 6 Aralık 2013'te Elazığ ile oynanan maçta G.Saraylı Drogba ve Eboue, maçtan bir gün önce hayatını kaybeden Güney Afrikalı lider Nelson Mandela'ya saygılarını sunan tişörtler giymişti. Bunu siyasi mesaj olarak değerlendiren TFF, Fildişi Sahilli iki oyuncuyu PFDK'ya sevk etmişti. G.Saray'ın o zamanki yöneticisi Sedat Doğan bunun üzerine "Irkçılığa karşı savaşmış bir insana saygısını gösterenlere ceza vermek, ırkçılık suçuna ortak olmak gibidir" açıklamasını yapmış ve hak mahrumiyeti cezası alınca, konuyu AİHM'e taşımıştı. Mahkeme Doğan'ın sözlerinin ifade özgürlüğü kapsamında olması gerektiğini belirtti. Tahkim Kurulu'nun tarafsız olmadığına vurgu yapıldı.