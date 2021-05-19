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Giriş Tarihi: 19.5.2021 23:24 Son Güncelleme: 19.5.2021 23:34

transferde büyük oynuyor! ve ile birlikte yarışı…

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Chelsea transferde büyük oynuyor! Barcelona ve PSG ile birlikte Robert Lewandowski yarışı…

Avrupa futbolunda birçokları tarafından aktif olarak oynayan forvetler arasında en iyisi gösterilen , 2014 yılından bu yana Alman devi Bayern Munih’in formasını giyiyor. Bavyera ekibiyle birlikte kırılmadık rekor bırakmayan Polonyalı golcü, yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden birisi olacak gibi gözüküyor. ’nde ile birlikte final oynayacak olan , gelecek sezonun kadro planlamasına da başladı. Tuchel yönetimindeki İngiliz ekibi, ve ile birlikte Robert Lewandowski yarışına girdi.

Avrupa'da 2020-2021 sezonunun en yüksek bütçeli transferlerine imza atan Batı Londra ekibi Chelsea, sezon başında Frank Lampard yönetiminde bekleneni veremeyen bir görüntü çizmişti.

Lampard'ın gönderilip Thomas Tuchel'in takımın başına geçmesiyle birlikte adım adım yükselişe geçen Chelsea, Şampiyonlar Ligi'nde finale kalmayı başardı ve Premier Lig'de de 3. sıraya yerleşti.

Uzun yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'nde final gören maviler, bu yıl kupayı kazanarak gelecek sezonun transfer planlamasına da maddi destek bulmanın peşinde.

Sezon başında Timo Werner'i kadrosuna katan Londra ekibi, Alman golcüden beklenen performansı alamamıştı. Yeni sezona, yeni bir golcüyle girmek isteyen Thomas Tuchel, Lukaku ve Haaland gibi listesine eklemişti.

Bu isimlerin yanına yeni bir iddia da SkySports'tan geldi. Geçtiğimiz günlerde Bayern Munih ile 40 gol barajını aşan Robert Lewandowski, Bayern Munih formasıyla Gerd Müller'in rekorunu kırmıştı.

İddiaya göre, kariyerine farklı bir ligde devam etmek isteyen Polonyalı golcü için Chelsea, Barcelona ve Paris Saint-Germain sıraya girdi. Bu transfer için büyük bir bütçe ayırmak zorunda kalacak olan Avrupa devleri, Lewandowski'yi kadrolarına katmak için adeta yarışa girecek.

Transfer için devreye giren Chelsea, tercihini Barcelona'dan yapması beklenen Robert Lewandowski için tüm sınırları zorlayacak.

Bayern Munih'le olan sözleşmesi 2023 yılında bitecek olan Lewandowski'nin geleceği, bu yaz en çok konuşulan konulardan birisi olacak.

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Chelsea transferde büyük oynuyor! Barcelona ve PSG ile birlikte Robert Lewandowski yarışı…
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