Chelsea transferde büyük oynuyor! Barcelona ve PSG ile birlikte Robert Lewandowski yarışı…

İddiaya göre, kariyerine farklı bir ligde devam etmek isteyen Polonyalı golcü için Chelsea, Barcelona ve Paris Saint-Germain sıraya girdi. Bu transfer için büyük bir bütçe ayırmak zorunda kalacak olan Avrupa devleri, Lewandowski'yi kadrolarına katmak için adeta yarışa girecek.