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Giriş Tarihi: 20.5.2021 07:30 Son Güncelleme: 20.5.2021 07:40

'den için Genk'e 'satın alın' şartı

VOLKAN DEMİR
Fenerbahçe'den Mbwana Samatta için Genk'e 'satın alın' şartı

'de gelişmesi... Genk, eski oyuncusu ’yı kiralamak istiyor ancak Fenerbahçe’nin planı başka... Belçikalılar, kiralama bedeli ödeyerek 1 yıllığına oyuncuyu kadrosuna katma planı yapıyor. Sarı-lacivertliler, Miha Zajc’ta olduğu gibi “Belli maçın üzerine çıkarsa zorunlu satın alma” maddesi için pazarlıklarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'deki Samatta bilmecesi günden güne karmaşık bir hal alıyor. Sarı-lacivertliler, yaz transfer sezonunda Tanzanyalı golcünün bonservisi için 6 milyon Euro'nun ilk taksidini Aston Villa'ya ödeyecek.

Gelecek sezon planlamasında düşünülmeyen 28 yaşındaki golcünün adı, eski takımı Genk ile anılıyor. Son olarak Genk hocası Van den Brom sorulan soru üzerine "Samatta bize yakın" mesajını verdi. Ancak transferin şartlarıyla ilgili sıkıntılar Fenerbahçe'nin başını ağrıtacak gibi gözüküyor. Genk şu an itibariyle Samatta'yı bonservisiyle almayı düşünmüyor.

ONUACHU VE ITO HER ŞEYİ DEĞİŞTİREBİLİR
Fenerbahçe, kiralama bedeli ödeyerek 1 yıllığına oyuncuyu kadrosuna katma planı yapan Belçika ekibini, zorunlu satın almaya ikna etmeye çalışıyor. Sarı- lacivertliler, Genoa'ya kiralanan Miha Zajc'ta olduğu gibi "Belli maçın üzerine çıkarsa zorunlu satın alma" maddesi için pazarlıklarını sürdürüyor. Tüm bunların yanında Genk, Nijeryalı santrforu Paul Onuachu ve Japon kanat oyuncusu Junya Ito'yu satarsa, Samatta'nın bonservisini alarak kadroya katma ihtimalini de kenarda tutuyor. Ancak bu oyunculara henüz teklif yok.

NE YAPTI?
Samatta, Fenerbahçe ile 27'si Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere 30 resmi maça çıktı. Toplam 1543 dakika sahada kaldı. 5'i ligde, 1'i kupada 6 gol attı. Ligde 14 karşılaşmaya ilk 11 başlarken sadece 3'ünde 90 dakika sahada kaldı.

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Fenerbahçe'den Mbwana Samatta için Genk'e 'satın alın' şartı
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