ONUACHU VE ITO HER ŞEYİ DEĞİŞTİREBİLİR

Fenerbahçe, kiralama bedeli ödeyerek 1 yıllığına oyuncuyu kadrosuna katma planı yapan Belçika ekibini, zorunlu satın almaya ikna etmeye çalışıyor. Sarı- lacivertliler, Genoa'ya kiralanan Miha Zajc'ta olduğu gibi "Belli maçın üzerine çıkarsa zorunlu satın alma" maddesi için pazarlıklarını sürdürüyor. Tüm bunların yanında Genk, Nijeryalı santrforu Paul Onuachu ve Japon kanat oyuncusu Junya Ito'yu satarsa, Samatta'nın bonservisini alarak kadroya katma ihtimalini de kenarda tutuyor. Ancak bu oyunculara henüz teklif yok.