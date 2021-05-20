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Giriş Tarihi: 19.5.2021 21:15 Son Güncelleme: 20.5.2021 07:43

Son dakika: Milli yıldız için bomba iddia! Dudak uçuklatan teklif...

Son dakika: Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu için bomba iddia! Dudak uçuklatan teklif...

Son dakika haberi... ekiplerinden 'da forma giyen milli oyuncumuz , birçok devini peşine takmış durumda. Haziran ayında sözleşmesi bitecek olan Hakan Çalhanoğlu, kulübü Milan ile henüz yeni bir sözleşme imzalamadı. İsmi birçok dünya deviyle anılan Hakan Çalhanoğlu için İtalyan basınından bomba bir iddia ortaya atıldı. Milli oyuncuya 'nden teklif geldiği söylenirken, yıllık ücreti adeta dudak uçuklattı. İşte son dakika haberinin detayları...

Milan'da 2017 yılından beri forma giyen Hakan Çalhanoğlu, takımının yıldızlarından biri haline geldi. Bayern Leverkusen'den Milan'a transfer olduğu dönemden bu yana Avrupa'da adından söz ettiren milli yıldızın, sözleşmesi bu sezon sona eriyor.

Milan yönetimiyle yeni sözleşme görüşmelerine başlayan henüz anlaşma sağlamayan Hakan Çalhanoğlu için Avrupa devleri sıraya girmiş halde. Geçtiğimiz haftalarda Juventus ile adı anılan Hakan Çalhanoğlu için Juventus'un Hakan'ın istediği yıllık 5 milyon euroluk maaş talebini karşılamaya hazır olduğu belirtilmişti.

KATAR LİGİ'NDEN BOMBA TEKLİF

Hakan Çalhanoğlu için yeni bir transfer iddiası da Sky Sports Italia'dan geldi. İtalyan basınından ortaya atılan bomba iddiada Hakan Çalhanoğlu'na Katar'ın Al Duhail takımının talip olduğu söylendi.

SkySports Italia'nın haberine göre, Al Duhail Hakan Çalhanoğlu'na yıllık 8 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme teklif etti. Katar kulübü gelecek hafta yıldız futbolcunun menajeriyle görüşecek.

AVRUPA'DA DEVAM ETMEK İSTİYOR

Aynı haberde 27 yaşındaki Hakan Çalhanoğlu'nun futbolculuk kariyerine Avrupa takımlarında devam etmek istediği belirtilirken belirtilirken, Milan ile görüşmelerin devam ettiği aktarıldı.

Sözleşmesi 31 Haziran'da sona erecek olan Hakan Çalhanoğlu bu sezon Milan formasıyla 42 maça çıktı ve 9 gol 11 asist üretti.

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Son dakika: Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu için bomba iddia! Dudak uçuklatan teklif...
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