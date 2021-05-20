Son dakika: Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu için bomba iddia! Dudak uçuklatan teklif...

Milan yönetimiyle yeni sözleşme görüşmelerine başlayan henüz anlaşma sağlamayan Hakan Çalhanoğlu için Avrupa devleri sıraya girmiş halde. Geçtiğimiz haftalarda Juventus ile adı anılan Hakan Çalhanoğlu için Juventus'un Hakan'ın istediği yıllık 5 milyon euroluk maaş talebini karşılamaya hazır olduğu belirtilmişti.