Denizlispor'dan ayrılan Hugo Rodallega'nın yeni takımı belli oldu

Türkiye'de liglerin tamamlanmasınına ardından takımlar yeni sezon için kolları sıvadı. Transfer çalışmalarına başlayan ekiplerden biri de Manisa Futbol Kulübü.
Yenilgisiz şampiyon olarak adını TFF 1. Lig'e yazdıran Manisa ekibi, Süper Lig'den düşen Denizlispor'un yıldız golcüsüyle anlaşma sağladı.
Yeni Asır'da yer alan habere göre, 2. Lig Beyaz Grup'ta namağlup şampiyon olan ve tarihinde ilk kez TFF 1. Lig'e yükselen Manisa Futbol Kulübü, transfere hızlı başladı.
Ege ekibi, Giresunspor'la Süper Lig'e çıkma sevinci yaşayan 28 yaşındaki stoper Sadi Karaduman'la 2 yıllığına anlaşırken, Denizlispor'la olan sözleşmesi sona eren ve ve ismi birçok Süper Lig ekibi ile anılan Hugo Rodallega ile kesin olarak anlaşmaya vardı.
Siyah-beyazlı ekip, 35 yaşındaki Kolombiyalı yıldızın transferini kısa süre içerisinde resmen açıklayacak.