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Giriş Tarihi: 21.5.2021 09:31 Son Güncelleme: 21.5.2021 09:32

'dan ayrılan 'nın yeni takımı belli oldu

Denizlispor'dan ayrılan Hugo Rodallega'nın yeni takımı belli oldu

'de 42 haftalık maratonu son sırada bitirerek TFF 1. Lig'e düşen 'da yaprak dökümü yaşanıyor. Yeşil-siyahlı takımdan ayrılan isimlerden biri de ligin en deneyimli golcülerinden biri olan . Golcü ismin yeni adresi ise belli oldu. Rodallega, yeni sezonda TFF 1. Lig ekiplerinden 'nde forma giyecek.

Türkiye'de liglerin tamamlanmasınına ardından takımlar yeni sezon için kolları sıvadı. Transfer çalışmalarına başlayan ekiplerden biri de Manisa Futbol Kulübü.

Yenilgisiz şampiyon olarak adını TFF 1. Lig'e yazdıran Manisa ekibi, Süper Lig'den düşen Denizlispor'un yıldız golcüsüyle anlaşma sağladı.

Yeni Asır'da yer alan habere göre, 2. Lig Beyaz Grup'ta namağlup şampiyon olan ve tarihinde ilk kez TFF 1. Lig'e yükselen Manisa Futbol Kulübü, transfere hızlı başladı.

Ege ekibi, Giresunspor'la Süper Lig'e çıkma sevinci yaşayan 28 yaşındaki stoper Sadi Karaduman'la 2 yıllığına anlaşırken, Denizlispor'la olan sözleşmesi sona eren ve ve ismi birçok Süper Lig ekibi ile anılan Hugo Rodallega ile kesin olarak anlaşmaya vardı.

Siyah-beyazlı ekip, 35 yaşındaki Kolombiyalı yıldızın transferini kısa süre içerisinde resmen açıklayacak.

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Denizlispor'dan ayrılan Hugo Rodallega'nın yeni takımı belli oldu
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