Denizlispor'dan ayrılan Hugo Rodallega'nın yeni takımı belli oldu

Ege ekibi, Giresunspor'la Süper Lig'e çıkma sevinci yaşayan 28 yaşındaki stoper Sadi Karaduman'la 2 yıllığına anlaşırken, Denizlispor'la olan sözleşmesi sona eren ve ve ismi birçok Süper Lig ekibi ile anılan Hugo Rodallega ile kesin olarak anlaşmaya vardı.

Siyah-beyazlı ekip, 35 yaşındaki Kolombiyalı yıldızın transferini kısa süre içerisinde resmen açıklayacak.