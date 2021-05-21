Son dakika: Ersin Destanoğlu Sergen Yalçın'ın o sözlerini anlattı! "Yabancı kaleci almak zorunda bırakma..."

"ŞENOL HOCA DOĞRU ZAMANDA ÇAĞIRIR"

"A Milli Takım'a seçilseydim güzel olurdu ama Ümit Milli Takım'a gidiyorum. Orada çok iyi kaleciler var. Ülkemizin çok güzel bir jenerasyonu var kalecilerde. Doğan Alemdar, Berke Özer, İrfan Can Eğribayat... Hepsi ile de iyi arkadaşlığımız var. Şenol hoca çağrılmayan isimlere 'Hep kendi takımlarında çalışmaya devam etsin' diyor. Zaten doğru yerde doğru zamanda çağıracak bir hoca o. Ümit Milli Takım'dayım, daha yaşım 20. A Milli Takım'la ismimin anılması bile çok büyük bir şey."