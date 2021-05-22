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Giriş Tarihi: 22.5.2021 18:28 Son Güncelleme: 22.5.2021 18:32

La Liga'da şampiyon belli oluyor! ve son kozlarını oynuyor...

La Liga'da şampiyon belli oluyor! Atletico Madrid ve Real Madrid son kozlarını oynuyor...

Avrupa'nın beş büyük liglerinden birisi olan 'da nefes nefese geçen şampiyonluk yarışında sona gelindi. 38 haftalı ligde ve arasında yer alan kıyasıya şampiyonluk mücadelesi, bu akşam oynanacak maçlarla sona erecek. 83 puanlı Atletico Madrid, 'e konuk oluyor. 81 puanlı Real Madrid ise 'i kendi evinde ağırlıyor. 19.00'da başlayan karşılaşmaların canlı anlatımlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

Son yılların en heyecanlı şampiyonluk mücadelelerinden birisini yaşayan İspanya La Liga'da, son hafta oynanacak maçların sonuçlarına göre, lig şampiyonluğunu elde edecek takım belli olacak.

Sezonun büyük bir bölümünü rakiplerinden açık ara farkla lider götüren Atletico Madrid, son haftalara girilirken üst üste puan kayıpları yaşamış, Real Madrid ve Barcelona'yı yarışa dahil etmişti.

Ligde 37. hafta alınan sonuçlarına ardından şampiyonluk şansı kalmayan Barcelona, 38. haftaya girilirken 76 puanla 3. sırada yer alıyor. Lider Atletico Madrid, 83 puana, Real Madrid ise 81 puana sahip.

Son hafta oynanacak maçlarda Atletico Madrid, Valladolid'e konuk oluyor. Real Madrid ise Villarreal'i kendi evinde ağırlıyor. 19.00'da başlayan karşılaşmaların ilk 11'leri belli oldu. Zorlu maçların canlı anlatımlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

VALLADOLİD - ATLETİCO MADRİD

Valladolid: Masip, Janko, Kiko, El Yamiq, Olaza, Plano, Fede, Mesa, Toni Villa, Andre, Weissman.

Atletico Madrid: Oblak, Trippier, Felipe, Gimenez, Hermoso, Koke, Saul, Llorente, Carrasco, Suarez, Correa.

REAL MADRİD - VİLLARREAL

Real Madrid: Courtois, Militao, Varane, Odriozola, Gutierrez, Modric, Casemiro, Valverde, Benzema, Asensio, Junior

Villarreal: Rulli, Gaspar, Albiol, Torres, Pedraza, Parejo, Trigueros, Capoue, Pino, Moreno, Bacca

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La Liga'da şampiyon belli oluyor! Atletico Madrid ve Real Madrid son kozlarını oynuyor...
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