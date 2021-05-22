La Liga'da şampiyon belli oluyor! Atletico Madrid ve Real Madrid son kozlarını oynuyor...

Son yılların en heyecanlı şampiyonluk mücadelelerinden birisini yaşayan İspanya La Liga'da, son hafta oynanacak maçların sonuçlarına göre, lig şampiyonluğunu elde edecek takım belli olacak.
Sezonun büyük bir bölümünü rakiplerinden açık ara farkla lider götüren Atletico Madrid, son haftalara girilirken üst üste puan kayıpları yaşamış, Real Madrid ve Barcelona'yı yarışa dahil etmişti.
Ligde 37. hafta alınan sonuçlarına ardından şampiyonluk şansı kalmayan Barcelona, 38. haftaya girilirken 76 puanla 3. sırada yer alıyor. Lider Atletico Madrid, 83 puana, Real Madrid ise 81 puana sahip.
Son hafta oynanacak maçlarda Atletico Madrid, Valladolid'e konuk oluyor. Real Madrid ise Villarreal'i kendi evinde ağırlıyor. 19.00'da başlayan karşılaşmaların ilk 11'leri belli oldu. Zorlu maçların canlı anlatımlarını haberimizden takip edebilirsiniz.
Valladolid: Masip, Janko, Kiko, El Yamiq, Olaza, Plano, Fede, Mesa, Toni Villa, Andre, Weissman.
Atletico Madrid: Oblak, Trippier, Felipe, Gimenez, Hermoso, Koke, Saul, Llorente, Carrasco, Suarez, Correa.
Real Madrid: Courtois, Militao, Varane, Odriozola, Gutierrez, Modric, Casemiro, Valverde, Benzema, Asensio, Junior
Villarreal: Rulli, Gaspar, Albiol, Torres, Pedraza, Parejo, Trigueros, Capoue, Pino, Moreno, Bacca