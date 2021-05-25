Baba başardık

Lille'de şampiyonluk sevinci yaşayan Yusuf Yazıcı'nın kariyerinin zirveye çıkmasındaki kilit isimlerkonuştu. Milli oyuncunun babası İsmail Yazıcı,dedi. Bir baba olarak tarif edilemez mutluluk yaşadığını da vurgulayan Yazıcı, "Maça 11'de başlaması ve devamında şampiyon olmalarını ailece soluksuz izledik ama en son da onu Türk bayrağı ile görünce gururlandık ve duygusallaştık.Hayallerini gerçekleştirmek istiyordu ve bir bölümünü başardı" diye konuştu.Yusuf Yazıcı'nın ağabeyi Cihan Yazıcı, "O hep çalışıyor ve hep daha fazlasını istiyor" ifadelerini kullandı. Oyuncunun Liselerarası Dünya Şampiyonası'nda kupayı kaldırdığı dönemdeki hocası şimdi ise menajeri olan Adem Cebeci de "İnanılmaz bir gurur yaşadık. Bayrağı sırtında koşmaya başladığı zaman ağladım" dedi.Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Yusuf'un altyapıdaki herkese büyük bir örnek olduğunu söyledi.diyen Doğan şöyle devam etti: "Herkes kendine onu örnek almalı ve sürekli çalışmalı.YUSUF Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gençlere seslendi. "Sporda, bilimde, sanatta. Yeter ki inanalım, yeter ki cesaretlendirelim" diyen 24 yaşındaki futbolcu, "Bazen kızdınız, bazen darıldınız belki ama hep bir amacım oldu benim; doğduğum toprakların çocuklarına güzel örnek olabilmek,ifadelerini kullandı.Yusuf Yazıcı'nın babası İsmail Yazıcı oğlunun formasını maç boyunca bir an olsun çıkarmadı.Burak Yılmaz, "Canım ülkem, güzel ülkem sana selam olsun. Biz görevimizi yaptık" yorumunda bulundu.basını, Lille'in şampiyonluğunu üç oyuncumuzun katkısını da anlatarak duyurdu. İşte detaylar:"David ve Yılmaz'ın sayesinde Angers'i neredeyse sarsılmadan mağlup eden Lille, inanılmaz bir sezonun sonunda tarihinde dördüncü şampiyonluğunu elde etti.""Bu başarının mimarları (teknik direktör) Christophe Galtier, Burak Yılmaz ve (eski teknik direktör) Luis Campos.""Burak Yılmaz golleriyle, Lille'i şampiyonluğa götürdü.""PSG baskısına rağmen Lille şampiyon oldu.Burak takımını sırtladı."