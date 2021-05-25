Baba başardık

Maçı Milli Takım forması ile oğlunun formalarının tam önünde izleyen baba İsmail Yazıcı, zaferin sonrasında duygusal anlar yaşarken “Türk bayrağını sırtında görünce gurur duyduk” dedi
Lille'de şampiyonluk sevinci yaşayan Yusuf Yazıcı'nın kariyerinin zirveye çıkmasındaki kilit isimler SABAH SPOR'a konuştu. Milli oyuncunun babası İsmail Yazıcı, "Hayalleriniyaşıyor, biz de onunla mutlu oluyoruz" dedi. Bir baba olarak tarif edilemez mutluluk yaşadığını da vurgulayan Yazıcı, "Maça 11'de başlaması ve devamında şampiyon olmalarını ailece soluksuz izledik ama en son da onu Türk bayrağı ile görünce gururlandık ve duygusallaştık. Ben de milli formayı giyerek maçı takipetmiştim. Hemen bizi aradı ve sevinciniyaşadı, 'Başardık' dedi. Hayallerini gerçekleştirmek istiyordu ve bir bölümünü başardı" diye konuştu.
AĞABEY YAZICI: HEP DAHA FAZLASINI İSTİYOR
Yusuf Yazıcı'nın ağabeyi Cihan Yazıcı, "Bu önemli zafer Yusuf'un hayal ettiği vehedeflediği şeylerin sadece bir bölümü. O hep çalışıyor ve hep daha fazlasını istiyor" ifadelerini kullandı. Oyuncunun Liselerarası Dünya Şampiyonası'nda kupayı kaldırdığı dönemdeki hocası şimdi ise menajeri olan Adem Cebeci de "Çok hırpalandıçok üzüldü. Ama hayaller için bazensevdiklerini de üzeceksin; üzdü belki amagelecek adına çok büyük adım attı. İnanılmaz bir gurur yaşadık. Bayrağı sırtında koşmaya başladığı zaman ağladım" dedi.
HERKESE ÖRNEK OLDU
Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Yusuf'un altyapıdaki herkese büyük bir örnek olduğunu söyledi. "Onun mutluluğubizim mutluluğumuzoldu" diyen Doğan şöyle devam etti: "Altyapıdakiarkadaşlara yolunsonunun nereyevarabileceğini gösteren güzel bir örnek. Herkes kendine onu örnek almalı ve sürekli çalışmalı.
YAZICI: BU TOPRAKLARINÇOCUKLARINA INANALIM
YUSUF Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gençlere seslendi. "Bu ülkenin çocukları daha nicehayalleri gerçek yapacak. Sporda, bilimde, sanatta. Yeter ki inanalım, yeter ki cesaretlendirelim" diyen 24 yaşındaki futbolcu, "Bazen kızdınız, bazen darıldınız belki ama hep bir amacım oldu benim; doğduğum toprakların çocuklarına güzel örnek olabilmek, 'Biz daha iyisini yaparız'dedirtebilmek" ifadelerini kullandı.
FORMAYI ÇIKARMADI
Yusuf Yazıcı'nın babası İsmail Yazıcı oğlunun formasını maç boyunca bir an olsun çıkarmadı.
CANIM ÜLKEM
Burak Yılmaz, "Canım ülkem, güzel ülkem sana selam olsun. Biz görevimizi yaptık" yorumunda bulundu.
L'EQUİPE: BAŞARININ MİMARI BURAK YILMAZ FRANSA basını, Lille'in şampiyonluğunu üç oyuncumuzun katkısını da anlatarak duyurdu. İşte detaylar: L'EQUIPE: "David ve Yılmaz'ın sayesinde Angers'i neredeyse sarsılmadan mağlup eden Lille, inanılmaz bir sezonun sonunda tarihinde dördüncü şampiyonluğunu elde etti." RMC SPORT: "Bu başarının mimarları (teknik direktör) Christophe Galtier, Burak Yılmaz ve (eski teknik direktör) Luis Campos." LE FIGARO: "Burak Yılmaz golleriyle, Lille'i şampiyonluğa götürdü." FRANCE INFO: "PSG baskısına rağmen Lille şampiyon oldu.
Burak takımını sırtladı."