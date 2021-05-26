Kasapoğlu’ndan sporculara müjde

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, olimpik ve paralimpik spor dallarında 8 bin sporcuya her ay harçlık verileceğini açıkladı. Dün yayımlanan yönetmeliğe göre sporcuların beslenme, barınma ve yol giderleri bakanlık tarafından karşılanacak. Ayrıca bu sporculara asgari ücretin net tutarını geçmemek üzere yaş grupları, branş farklılıkları, sporcuların karşılaması gereken kişisel giderler gibi hususlar da dikkate alınarak, gerektiğinden farklı tutarlarda belirleme yapılmak suretiyle her ay harçlık ödenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın spora olan sevgisini herkesin bildiğini aktaran Kasapoğlu, "Sporcularımız için tüm imkânlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz" dedi.