Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Göztepe'ye İngiltere'den Kanadalı kanat geliyor!
Giriş Tarihi: 28.5.2021 14:13 Son Güncelleme: 28.5.2021 14:13

Göztepe'ye İngiltere'den Kanadalı kanat geliyor!

DHA
Göztepe'ye İngiltere'den Kanadalı kanat geliyor!

'de 2021-2022 sezonuna iddialı girmeyi hedefleyen Göztepe dış transferde atağa kalktı. ’dan orta saha ve ’dan kanat 'la ilgilenen sarı-kırmızılılar son olarak formayı giyen Junior Hoilett'i listesine ekledi.

Geçen sezon İngiltere Championship'te Cardiff'te boy gösteren Kanadalı sol kanat oyuncusunun kulüpten ayrıldığı ve bonservisinin elinde olduğu ifade edildi.

Başkan Mehmet Sepil'in görevi bıraktığını açıklamasının ardından transferde tam yetkili olan sportif direktör Erk Toros'un Hoilett'le yaptığı görüşmelerin olumlu gittiği ileri sürüldü. Kanada A Milli Takımı'nda da forma giyen 30 yaşındaki oyuncu geçen sezon ligde 21 maçta forma giyip 2 gol attı, 2 de asist yaptı. Almanya'da Paderborn ve St. Pauli takımlarında oynadıktan sonra İngiltere'nin yolunu tutan Hoilett, Blackburn Rovers, Queen Park Rangers ve Cardiff City formalarını terletti. Kanada Milli Takımı'nda 27 maçta oynayan futbolcu 9 kez fileleri sarstı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Faizler siliniyor, vergi oranları düşüyor! İşte madde madde yeni yasa
Dr. Astrolog Şenay Devi duyurdu! Süper Kanlı Ay Tutulması’ndan o burçlar olumsuz etkilenecek…
Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti: 29-30 Mayıs 2021 bu hafta sonu yarın sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor/bitiyor?
Meteoroloji'den son dakika sağanak uyarısı! İstanbul dahil 48 ilde etkili olacak... Kuvvetli geliyor
Son dakika haberi: Oyuncu Fatih Koyunoğlu’ndan genç kadına cinsel saldırı! Ünlü oyuncunun 10 yıla kadar hapsi isteniyor!
Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti: Hafta içi bugün sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor/bitiyor, hafta sonu yasak var mı?
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 29-30 Mayıs yarın sokağa çıkma yasağı olacak mı, saatleri nedir ve akşam kaçta başlıyor?
Son dakika: İşte Fenerbahçe'nin transfer planı! Son anda iptal olmuştu... Edin Dzeko yine ve yeniden!
KPSS başvuru nasıl yapılır, kılavuz yayınlandı mı? ÖSYM 2021 KPSS başvuruları başladı mı, nasıl yapılır ve sınav ücreti nedir?
Son dakika | CHP'li vekilin hukukçu olmayan kızı hukuk işleri müdürü olmuş!
ARKADAŞINA GÖNDER
Göztepe'ye İngiltere'den Kanadalı kanat geliyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA