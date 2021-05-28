Son dakika: Fenerbahçe'den Lucas Biglia için sürpriz transfer operasyonu! Sosa ve Gustavo gerçeği...

Son dakika haberi... Gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için gaza basan Fenerbahçe, sürpriz bir transfer girişimde bulundu. Sarı-lacivertlilerin, Trabzonspor'un da ilgilendiği Fatih Karagümrük'ün 35 yaşındaki Arjantinli orta sahası Lucas Biglia'yı maaş bütçesinde tasarruf etmek için kadrosuna katmak istediği öğrenildi.
Fenerbahçe'nin Karagümrük'ün 35 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusu Lucas Biglia'ya talip olması büyük sürpriz olarak karşılanmıştı.
Sarı-lacivertlilerin bu hamlesinin altında çok farklı bir nedenin yattığı ortaya çıktı. Sarı-lacivertliler ekonomik nedenlerle Lucas Biglia'ya talip oldu.
SOSA VE GUSTAVO'NUN YILLIK ÜCRETİ 6 MİLYON EURO!
Fenerbahçe'nin Biglia'nın bölgesinde kullandığı oyuncular Sosa ve Gustavo'nun toplam yıllık maaşı 6 milyon Euro civarında.
Fenerbahçe bu yükü azaltmak için iki oyuncudan da indirim talep etti. Ancak bu talebe henüz olumlu bir yanıt alınamadı. Fenerbahçe bu ikiliden birini göndermenin yollarını arıyor.
Fatih Karagümrük'ün geçen sezon Milan'dan bedelsiz olarak transfer ettiği Arjantinli yıldızın 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
35 yaşındaki Biglia, geçen sezon Fatih Karagümrük'te çıktığı 35 maçta 3 gol attı ve 2 de asist kaydetti.
Tecrübeli orta saha, kariyerinde Fatih Karagümrük'ün yanı sıra Independiente, Anderlecht, Lazio ve Milan gibi takımlarda oynadı. Lucas Biglia 58 kez formasını giydiği Arjantin Milli Takımı'nda ise 1 gol attı.