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Giriş Tarihi: 29.5.2021 10:56 Son Güncelleme: 29.5.2021 10:57

kimdir, neden öldü? Ünlü spiker Fikret Engin'in vefatı spor severleri üzdü... Fikret Engin'in ölüm sebebi ve yaşı...

Fikret Engin kimdir, neden öldü? Ünlü spiker Fikret Engin'in vefatı spor severleri üzdü... Fikret Engin'in ölüm sebebi ve yaşı...

Renkli sunumları ile dikkat çeken ve spor dünyasında sevilen isimler arasında yer alan hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılmasının ardından acı haberi Gökhan Dinç paylaştı. Vefat haberi sonrası futbol severler, "Fikret Engin kimdir, neden öldü" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Aşağıda, Fikret Engin hakkında bilgiler ve dün akşam vefat etmesi ile merak edilen "Fikret Engin neden öldü" sorusunun yanıtı yer alıyor.

Program sunucusu ve spiker Fikret Engin hayatını kaybetti. Spor dünyasını üzen haberi dün Gökhan Dinç sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. 48 yaşında hayata gözlerini yuman Fikret Engin'İn ölüm nedeni, sevenleri ve takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Pek çok kanalda sunuculuk yapan Engin'in sevenleri, üzüntülerini sosyal medya üzerinden paylaştı. Peki, haftaneye yatış nedeni neydi ve Fikret Engin neden öldü? İşte, Fikret Engin kimdir sorusunun yanıtı, televizyon kariyeri ve vefat sebebi...

FİKRET ENGİN HAYATINI KAYBETTİ!

TV8'in sevilen Bay Tahmin programının sunucusu Fikret Engin 25 Mayıs'tan bu yana yoğun bakımda bulunuyordu. Engin, şeker komasına girmesi sonrası hastaneye kaldırılmıştı

FİKRET ENGİN KİMDİR

Fikret Engin, 1973 yılında Bursa'da dünyaya gelmiştir. Medya ile tanışmasının ardından bir süre sonra İstanbul'a taşınmıştır. Yeditepe'de çeşitli medya kuruluşlarında farklı görevler almıştır. ATV, Star TV, Super FM ve Teleon TV gibi gibi kanallarda çalışmıştır. Ancak o TV8'de ekranlara gelen Bay Tahmin programıyla özdeşleşmiştir.

Acun Ilıcalı'nın TV8'i satın almasından önce kanalda aktif olarak görev almıştır. Başta futbol maçları olmak üzere, boks, muay thai ve mma gibi spor müsabakalarını seslendirmiştir. Ancak Acun Ilıcalı'nın kanalı satın almasından sonra da görevi sürmüştür.

Bazı milli maçlarda spikerlik yapmaya devam etmiştir. Ayrıca Ilıcalı'nın veteranlar halı saha ligini de Murat Özarı ile birlikte spikerliğini yapmıştır. Bugüne kadar 3000'in üzerinde spor müsabakasını sunduğunu söylemiştir. Aslen Bursalı'dır.

1973 yılında dünyaya gelmiştir. Fikret Engin yaşı 48'dir. Bursa'da bir akrabasının yanında tekstil mağazasında çalışırken AS TV idarecileri tarafından keşfedilmiştir. Ardından uzun yıllar Bursa AS TV'de programlar yapmıştır. Daha sonra birçok televizyon programı ve bunun yanı sıra radyo programında da sunucu olarak görevlerde bulunmuştur.

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Fikret Engin kimdir, neden öldü? Ünlü spiker Fikret Engin'in vefatı spor severleri üzdü... Fikret Engin'in ölüm sebebi ve yaşı...
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