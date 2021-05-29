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Spor Spikeri Fikret Engin son yolculuğuna dualara böyle uğurlandı

Spor Spikeri Fikret Engin son yolculuğuna dualara böyle uğurlandı
29.05.2021 | 17:29

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Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü spor spikeri ve televizyon programcısı Fikret Engin, memleketi Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı.

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Geçen 25 Mayıs'ta şeker komasına girerek kaldırıldığı hastanede 48 yaşında hayatını kaybeden ünlü spor spikeri ve televizyon programcısı Fikret Engin, memleketi Bursa'da son yolculuğuna uğrlandı. Emir Sultan Camisi'ndeki cenaze namazına Engin'in ailesinin yanı sıra mesai arkadaşları, milletvekilleri, belediye başkanları ve sunucunun yakınları katıldı. Fikret Engin'in naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Emir Sultan Mezarlığı'nda toprağa verildi.


MURAT ÖZARI: KELİMELER KİFAYETSİZ KALIYOR
Fikret Engin ile televizyonda uzun yıllar program yapan Murat Özarı, mesai arkadaşını son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Engin ile hep güzel anılarının olduğunu ve büyük bir üzüntü yaşadığını dile getiren Özarı, "Çok erken bizi bırakıp gitti. Onunla hayatımın çok büyük bir bölümünü beraber geçirdik. 12 yıl beraber 'Bay Tahmin'i sunduk. Hiç ayrılmadık. Hep ben onun ağabeyi oldum, hep gelir bana danışırdı, ben ona bir şeyler anlatırdım. Hep güzel geçti, hayatımız iyi ve eğlenceli geçti ama Fikret beni bıraktı. Allah'ın takdiri. Çok iyi bir çocuktu. Kelimeler kifayetsiz kalıyor, mekanı cennet olsun. Hep tetikte bekledik çünkü durumu kritik dedi doktorlar. Hep kötü bir haber almayalım diye beklerken, sonunda kötü haber geldi. Mekanı cennet olsun, Allah ailesine, yakınlarına sabır versin. Fikret Engin'i hiçbir zaman unutmayacağız. O benim hep kardeşim kalacak, onu hep çok özleyeceğim" ifadelerini kullandı.

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